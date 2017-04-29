Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле, обыграв Чепелову

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Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Первая ракетка турнира 22-летняя Свитолина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету 23-летней Чепеловой, занимающей 97-ю позицию в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойные ошибки и два брейка. Счёт в очном противостоянии соперниц стал 4:1 в пользу украинки.

Вторая финалистка турнира определится в матче румынки Ирины Бегу (3) и бельгийки Элисе Мертенс (6).