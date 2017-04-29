Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле, обыграв Чепелову
Украинка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, обыграв в двух сетах полуфинального матча Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Первая ракетка турнира 22-летняя Свитолина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть
Вторая финалистка турнира определится в матче румынки Ирины Бегу (3) и бельгийки Элисе Мертенс (6).
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