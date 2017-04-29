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29 апреля 2017, 19:15 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле, обыграв Чепелову

Украинка Элина Свитолина стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, обыграв в двух сетах полуфинального матча Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:2, 6:3.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина стала первой <span class=error>финалисткой</span> турнира в Стамбуле обыграв в двух сетах полуфинального матча Яну <span class=error>Чепелову</span> из Словакии со счетом 6:2 6:3. Увеличить
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Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Первая ракетка турнира 22-летняя Свитолина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов. На счету 23-летней Чепеловой, занимающей 97-ю позицию в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойные ошибки и два брейка. Счёт в очном противостоянии соперниц стал 4:1 в пользу украинки.

Вторая финалистка турнира определится в матче румынки Ирины Бегу (3) и бельгийки Элисе Мертенс (6).

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