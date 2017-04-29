Букмекеры считают Шарапову главным фаворитом «Ролан Гаррос»

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Главным претендентом на трофей теперь является россиянка. Победа Шараповой на турнире оценивается коэффициентом 4.50. При этом пока неизвестно, сможет ли теннисистка сыграть на «Ролан Гаррос». А если сможет, то с какой стадии — квалификации или основной сетки.

Второй в списке потенциальных победительниц предстоящего «Ролан Гаррос» идёт действующая обладательница титула испанка Гарбинье Мугуруса (5.90). Замыкает тройку Симона Халеп (6.80).

Победа других представительниц России станет сенсацией. По крайней мере, с точки зрения котировок. Шансы Светланы Кузнецовой победить на Открытом чемпионате Франции оцениваются коэффициентом 26.00, Дарьи Касаткиной — 34.00, Екатерины Макаровой — 67.00.