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29 апреля 2017, 17:44 | Теннис | Чемпионат.com

Букмекеры считают Шарапову главным фаворитом «Ролан Гаррос»

На волне успехов Марии Шараповой в первом после дисквалификации турнире в Штутгарте аналитики букмекерских контор обновили котировки на возможных победителей «Ролан Гаррос — 2017».

На волне успехов Марии <span class=error>Шараповой</span> в первом после дисквалификации турнире в Штутгарте аналитики букмекерских контор обновили котировки на возможных победителей <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> — 2017. Увеличить
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Главным претендентом на трофей теперь является россиянка. Победа Шараповой на турнире оценивается коэффициентом 4.50. При этом пока неизвестно, сможет ли теннисистка сыграть на «Ролан Гаррос». А если сможет, то с какой стадии — квалификации или основной сетки.

Второй в списке потенциальных победительниц предстоящего «Ролан Гаррос» идёт действующая обладательница титула испанка Гарбинье Мугуруса (5.90). Замыкает тройку Симона Халеп (6.80).

Победа других представительниц России станет сенсацией. По крайней мере, с точки зрения котировок. Шансы Светланы Кузнецовой победить на Открытом чемпионате Франции оцениваются коэффициентом 26.00, Дарьи Касаткиной — 34.00, Екатерины Макаровой — 67.00.
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