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https://sport.mail.ru/news/tennis/29592654/
29 апреля 2017, 1:56 | Теннис | УНИАН

Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

В турецком Стамбуле завершились матчи ¼ финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, где в последнем поединке украинка Элина Свитолина обыграла Сорану Кирстю из Румынии, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка в ¼ финала в двух партиях обыграла <span class=error>Сорану</span> <span class=error>Кирстю</span> из Румынии. Увеличить
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Матч завершился со счетом 6:4. 6:4.

Украинка уверенно выглядела в обоих партиях, сумев сделать на один брейк больше в каждой из них.

Теперь, в полуфинале нашей теннисистке предстоит сыграть против Яны Чепеловой из Словакии, которая ранее сегодня обыграла другую украинку — 16-летнюю Яну Ястремскую, сенсационно вышедшую в четвертьфинал турнира WTA.

Как сообщал УНИАН, турнир в Стамбуле проходит с 24 по 30 апреля.

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