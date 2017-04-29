Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле
В турецком Стамбуле завершились матчи ¼ финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, где в последнем поединке украинка Элина Свитолина обыграла Сорану Кирстю из Румынии, сообщает официальный сайт турнира.
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Матч завершился со счетом 6:4. 6:4.
Украинка уверенно выглядела в обоих партиях, сумев сделать на один брейк больше в каждой из них.
Теперь, в полуфинале нашей теннисистке предстоит сыграть против Яны Чепеловой из Словакии, которая ранее сегодня обыграла другую украинку — 16-летнюю Яну Ястремскую, сенсационно вышедшую в четвертьфинал турнира WTA.
Как сообщал УНИАН, турнир в Стамбуле проходит с 24 по 30 апреля.
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