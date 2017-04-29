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29 апреля 2017, 0:41 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Симона Халеп отдала Анастасии Севастовой лишь четыре гейма

Пятая ракетка мира, румынка Симона Халеп, обыграла латвийку Анастасию Севастову, занимающую 26-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.

Матч продолжался 1 час. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Халеп один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Севастова не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix Халеп сразится с немкой Лаурой Зигемунд.
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