Штутгарт. Симона Халеп отдала Анастасии Севастовой лишь четыре гейма

Матч продолжался 1 час. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Халеп один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Севастова не допустила ни одной двойной ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix Халеп сразится с немкой Лаурой Зигемунд.