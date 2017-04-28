Штутгарт. Каролина Плишкова проиграла Лауре Зигемунд

За 3 часа 10 минут матча спортсменки реализовали по три брейк-пойнта. При этом 25-летняя Плишкова сделала семь эйсов и один раз ошиблась при подаче, а 29-летняя Зигемунд трижды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix соперницей Зигемунд будет либо латвийка Анастасия Севастова, либо румынка Симона Халеп.