Штутгарт. Каролина Плишкова проиграла Лауре Зигемунд
Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в трёх сетах уступила немке Лауре Зигемунд, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (3), 7/5, 3/6 в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
За 3 часа 10 минут матча спортсменки реализовали по три
В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix соперницей Зигемунд будет либо латвийка Анастасия Севастова, либо румынка Симона Халеп.
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