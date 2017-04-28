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https://sport.mail.ru/news/tennis/29592100/
28 апреля 2017, 23:41 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Каролина Плишкова проиграла Лауре Зигемунд

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в трёх сетах уступила немке Лауре Зигемунд, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (3), 7/5, 3/6 в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

За 3 часа 10 минут матча спортсменки реализовали по три брейк-пойнта. При этом 25-летняя Плишкова сделала семь эйсов и один раз ошиблась при подаче, а 29-летняя Зигемунд трижды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix соперницей Зигемунд будет либо латвийка Анастасия Севастова, либо румынка Симона Халеп.
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