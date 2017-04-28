Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Барселоне
56-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, не справился с аргентинцем Орасио Себальосом, занимающим 84-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 1/6 в четвертьфинале турнира в Барселоне.
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время 20-летний Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 32-летний Себальос выполнил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Себальос сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter