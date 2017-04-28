Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Барселоне

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время 20-летний Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 32-летний Себальос выполнил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Себальос сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.