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https://sport.mail.ru/news/tennis/29591792/
28 апреля 2017, 22:38 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Барселоне

56-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, не справился с аргентинцем Орасио Себальосом, занимающим 84-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 1/6 в четвертьфинале турнира в Барселоне.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время 20-летний Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 32-летний Себальос выполнил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Себальос сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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