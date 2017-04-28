Рафаэль Надаль преодолел барьер четвертьфинала турнира в Барселоне

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 30-летний Надаль сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 20-летний оппонент один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Надаль сразится с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Орасио Себальосом.