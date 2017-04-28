Рафаэль Надаль преодолел барьер четвертьфинала турнира в Барселоне
Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, сломил сопротивление представителя Южной Кореи Хён Чона, занимающего 94-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/2 и вышел в полуфинал турнира в Барселоне.
Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 30-летний Надаль сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Надаль сразится с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Орасио Себальосом.
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