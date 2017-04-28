Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непросто

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В пятницу Шарапова обыграла Контавейт в двух сетах — 6:3, 6:4.

«Смотрел матч Маши, ей было непросто играть с эстонкой. Но когда она набирает ход, против нее еще сложнее играть», — заявил Мутко.

Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). В полуфинале соперницей Шараповой станет француженка Кристина Младенович.