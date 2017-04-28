Мутко: Выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непросто
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в четвертьфинальной встрече турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте над представительницей Эстонии Анетт Контавейт далась россиянке Марии Шараповой тяжело. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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В пятницу Шарапова обыграла Контавейт в двух сетах — 6:3, 6:4.
«Смотрел матч Маши, ей было непросто играть с эстонкой. Но когда она набирает ход, против нее еще сложнее играть», — заявил Мутко.
Шарапова провела свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а в четверг в 1/8 финала была сильнее соотечественницы Екатерины Макаровой (7:5, 6:1). В полуфинале соперницей Шараповой станет француженка Кристина Младенович.
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