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28 апреля 2017, 20:24 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Сравнение с Федерером — большой комплимент для меня

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. Увеличить
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© РИА "Новости"

«В начале первой партии мне потребовалось время, чтобы войти в ритм, потому что я впервые играла с Анетт. Мы удерживали свои подачи. А потом я почувствовала уверенность в собственных силах и начала играть смелее. Мне нравится бороться и выкладываться на корте на 100%.

Во время дисквалификации я смотрела не слишком много матчей. Я не играла на протяжении многих месяцев, и эта ситуация была необычной для меня, но я всё равно держала себя в форме, потому что иначе восстановить её было бы тяжело. Конечно, приятно было отправляться в путешествие и не тащить с собой кучу ракеток. Тем не менее, я всё ещё люблю теннис, так что по возможности смотрела ключевые поединки.

Сравнение с Федерером большой комплимент для меня, но думаю, это слишком лестно. То, чего добился он, просто невероятно. Было бы здорово, если бы у меня всё произошло также", — рассказала Шарапова в интервью после матча.
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