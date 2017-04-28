Мария Шарапова: Сравнение с Федерером — большой комплимент для меня
Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
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Видимо, что-то случилось...
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«В начале первой партии мне потребовалось время, чтобы войти в ритм, потому что я впервые играла с Анетт. Мы удерживали свои подачи. А потом я почувствовала уверенность в собственных силах и начала играть смелее. Мне нравится бороться и выкладываться на корте на 100%.
Во время дисквалификации я смотрела не слишком много матчей. Я не играла на протяжении многих месяцев, и эта ситуация была необычной для меня, но я всё равно держала себя в форме, потому что иначе восстановить её было бы тяжело. Конечно, приятно было отправляться в путешествие и не тащить с собой кучу ракеток. Тем не менее, я всё ещё люблю теннис, так что по возможности смотрела ключевые поединки.
Сравнение с Федерером большой комплимент для меня, но думаю, это слишком лестно. То, чего добился он, просто невероятно. Было бы здорово, если бы у меня всё произошло также", — рассказала Шарапова в интервью после матча.
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