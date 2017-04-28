Мария Шарапова: Сравнение с Федерером - большой комплимент для меня

«В начале первой партии мне потребовалось время, чтобы войти в ритм, потому что я впервые играла с Анетт. Мы удерживали свои подачи. А потом я почувствовала уверенность в собственных силах и начала играть смелее. Мне нравится бороться и выкладываться на корте на 100%.

Во время дисквалификации я смотрела не слишком много матчей. Я не играла на протяжении многих месяцев, и эта ситуация была необычной для меня, но я всё равно держала себя в форме, потому что иначе восстановить её было бы тяжело. Конечно, приятно было отправляться в путешествие и не тащить с собой кучу ракеток. Тем не менее, я всё ещё люблю теннис, так что по возможности смотрела ключевые поединки.

Сравнение с Федерером большой комплимент для меня, но думаю, это слишком лестно. То, чего добился он, просто невероятно. Было бы здорово, если бы у меня всё произошло также", — рассказала Шарапова в интервью после матча.