Максим Мирный и Трет Хьюи завершили выступление на турнире в Будапеште

В матче за выход в финал парного разряда Мирный и Хьюи уступили сегодня американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу в двух сетах — 4:6, 2:6. В первом раунде белорусско-филиппинский тандем победил еще один интернациональный дуэт Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3, а затем взял верх над австралийско-шведской парой Сэм Грот / Роберт Линдстедт — 7:6 (10:8), 4:6, 10:7.

Белорус Егор Герасимов (268-й номер рейтинга АТР) вышел в финал одиночного разряда турнира в узбекском Карши (призовой фонд — $25 тыс.), победив сербского теннисиста Николу Качича (519) — 7:5, 6:2.