Максим Мирный и Трет Хьюи завершили выступление на турнире в Будапеште
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи завершили выступление на теннисном турнире в Будапеште (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче за выход в финал парного разряда Мирный и Хьюи уступили сегодня американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу в двух сетах — 4:6, 2:6. В первом раунде
Белорус Егор Герасимов (268-й номер рейтинга АТР) вышел в финал одиночного разряда турнира в узбекском Карши (призовой фонд — $25 тыс.), победив сербского теннисиста Николу Качича (519) — 7:5, 6:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter