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https://sport.mail.ru/news/tennis/29590946/
28 апреля 2017, 20:31 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи завершили выступление на турнире в Будапеште

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи завершили выступление на теннисном турнире в Будапеште (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за выход в финал парного разряда Мирный и Хьюи уступили сегодня американцу Брайану Бейкеру и хорвату Николе Мектичу в двух сетах — 4:6, 2:6. В первом раунде белорусско-филиппинский тандем победил еще один интернациональный дуэт Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3, а затем взял верх над австралийско-шведской парой Сэм Грот / Роберт Линдстедт — 7:6 (10:8), 4:6, 10:7.

Белорус Егор Герасимов (268-й номер рейтинга АТР) вышел в финал одиночного разряда турнира в узбекском Карши (призовой фонд — $25 тыс.), победив сербского теннисиста Николу Качича (519) — 7:5, 6:2.

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