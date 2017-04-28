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https://sport.mail.ru/news/tennis/29590552/
28 апреля 2017, 20:13 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович: Вряд ли матч с Шараповой в полуфинале будет простым

Француженка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в полуфинале турнира в Штутгарте.

«Сейчас я занимаюсь без тренера, так что стараюсь сама просматривать матчи своих потенциальных соперниц. Я следила за матчами Шараповой и могу сказать, что она находится в отличной форме. Мария великолепно играет, хотя тоже самое можно сказать и о других теннисистках, которые выступают на этом турнире. Это полуфинал, так что вряд ли матч будет простым», — рассказала Младенович в интервью после матча.
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