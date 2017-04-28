Кристина Младенович: Вряд ли матч с Шараповой в полуфинале будет простым

«Сейчас я занимаюсь без тренера, так что стараюсь сама просматривать матчи своих потенциальных соперниц. Я следила за матчами Шараповой и могу сказать, что она находится в отличной форме. Мария великолепно играет, хотя тоже самое можно сказать и о других теннисистках, которые выступают на этом турнире. Это полуфинал, так что вряд ли матч будет простым», — рассказала Младенович в интервью после матча.