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28 апреля 2017, 19:34 | Теннис | УНИАН

16-летняя украинка Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA

В Стамбуле (Турция) завершился матч ¼ финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором 16-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла Яне Чепеловой из Словакии, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка которая сенсационно выиграла два матча в Стамбуле проиграла Яне <span class=error>Чепеловой</span> из Словакии. Увеличить
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Матч завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6.

Украинка довольно легко выиграла первую партию и некоторое время казалось, что ей удастся совершить еще одну сенсацию и дойти до полуфинала соревнований. Но, на тай-брейке второй партии, более опытная Чепелова сумела обыграть суперницу, а затем взяла гейм на подаче соперницы в начале третьего сета.

В итоге, матч завершился победой словачки в упорной борьбе.

Сегодня вечером свой матч ¼ финала также проведет Элина Свитолина, которая сразится за выход в полуфинал с Сораной Кирстей из Румынии.

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