16-летняя украинка Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA

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Матч завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6.

Украинка довольно легко выиграла первую партию и некоторое время казалось, что ей удастся совершить еще одну сенсацию и дойти до полуфинала соревнований. Но, на тай-брейке второй партии, более опытная Чепелова сумела обыграть суперницу, а затем взяла гейм на подаче соперницы в начале третьего сета.

В итоге, матч завершился победой словачки в упорной борьбе.

Сегодня вечером свой матч ¼ финала также проведет Элина Свитолина, которая сразится за выход в полуфинал с Сораной Кирстей из Румынии.