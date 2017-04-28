16-летняя украинка Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA
В Стамбуле (Турция) завершился матч ¼ финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором 16-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла Яне Чепеловой из Словакии, сообщает официальный сайт турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6.
Украинка довольно легко выиграла первую партию и некоторое время казалось, что ей удастся совершить еще одну сенсацию и дойти до полуфинала соревнований. Но, на
В итоге, матч завершился победой словачки в упорной борьбе.
Сегодня вечером свой матч ¼ финала также проведет Элина Свитолина, которая сразится за выход в полуфинал с Сораной Кирстей из Румынии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter