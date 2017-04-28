Соперницы расступаются, Шарапова выигрывает
Мария Шарапова продолжает побеждать на своем первом за 15 месяцев турнире. Она вышла в полуфинал в Штутгарте, переиграв эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:4.
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Турнир в Штутгарте стал очень популярным задолго до своего старта. Конечно, по той причине, что организаторы дерзнули пригласить отбывшую допинговую дисквалификацию суперзвезду, хотя срок ее наказания истекал уже по ходу состязаний. Но и без Марии Шараповой на Porsche Tennis Grand Prix подбирался более чем приличный состав участниц. В том числе — Ангелик Кербер, которая могла оперативно вернуть себе первое место в рейтинге, действующая чемпионка Roland Garros Гарбинье Мугуруса, победительницы недавних супертурниров в
Она уже успела одержать две симпатичные победы в двух сетах — над Робертой Винчи и Екатериной Макаровой — и ответить на
В пятницу ей предстояла встреча с малоизвестной соперницей — Анетт Контавейт. О 21-летней эстонке, которая в свое время успешно выступала на юниорском уровне, и ее игре часто положительно отзываются эксперты. Она доходила до четвертого круга на US Open-2015, а две недели назад сыграла свой первый финал в WTA.
Было видно, что на матч с Шараповой Контавейт вышла подготовленной. На старте поединка с именитой и титулованной соперницей она выглядела достойно, а, может быть, даже немного предпочтительнее. Она уверенно держала свою подачу, а в геймах, когда мяч в игру вводила Мария, дважды подряд — в четвертом и шестом — счет становился 15:30. Но в обоих случаях россиянка хладнокровно исполняла эйсы. А при счете 2:3 подала на вылет и при 40:30, причем со второго мяча. Как позже рассказала
После этого россиянка выиграла еще пять геймов из шести, причем три своих подачи подряд она брала всухую. Таким образом Мария завершила в свою пользу первый сет и повела 3:1 во втором.
В пятом гейме второй партии эстонка встрепенулась и взялась втягивать соперницу в долгие розыгрыши. Спастись с 15:30 в третий раз у Шараповой не получилось. В одном игровом эпизоде Мария из обороны уложила мяч в угол и тут же в куда более простой ситуации допустила обидную ошибку — 15:40. Россиянка в блестящем стиле отыграла два брейк-пойнта: отличная подача подавала и неберущийся завершающий удар с хафкорта. Но Контавейт получила еще один шанс, и здорово разыграв очко, впервые за матч взяла чужую подачу. Впрочем, через короткое время россиянка уже снова вела с большим отрывом — 5:2. Тут же, при 5:3, она с 40:0 в пользу соперницы сделала счет «ровно», но до матчбола не добралась.
А следующий гейм показал, что вернулась Шарапова
Эстонка тоже не сдавалась. Но как только россиянка добралась до первого матчбола — выстояла, когда соперница погоняла ее по задней линии, и завершила розыгрыш выстрелом по боковой линии, сопернице было несдобровать. Мария так агрессивно приняла подачу, что Контавейт ответила в аут — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.
За выход в финал Шарапова поспорит с Кристиной Младенович, которая взялся верх в матче с Карлой
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