Соперницы расступаются, Шарапова выигрывает

Турнир в Штутгарте стал очень популярным задолго до своего старта. Конечно, по той причине, что организаторы дерзнули пригласить отбывшую допинговую дисквалификацию суперзвезду, хотя срок ее наказания истекал уже по ходу состязаний. Но и без Марии Шараповой на Porsche Tennis Grand Prix подбирался более чем приличный состав участниц. В том числе — Ангелик Кербер, которая могла оперативно вернуть себе первое место в рейтинге, действующая чемпионка Roland Garros Гарбинье Мугуруса, победительницы недавних супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами Елена Веснина и Джоанна Конта, а также Каролина Плишкова, Симона Халеп, Агнешка Радванска и Светлана Кузнецова. Удивительно, но до четвертьфинальной стадии добрались лишь две из упомянутых девушек — Халеп и Плишкова, и обе они остались в нижней половине сетки. В то время как править бал наверху осталась только Шарапова.

Она уже успела одержать две симпатичные победы в двух сетах — над Робертой Винчи и Екатериной Макаровой — и ответить на пресс-конференциях на все самые острые вопросы.

В пятницу ей предстояла встреча с малоизвестной соперницей — Анетт Контавейт. О 21-летней эстонке, которая в свое время успешно выступала на юниорском уровне, и ее игре часто положительно отзываются эксперты. Она доходила до четвертого круга на US Open-2015, а две недели назад сыграла свой первый финал в WTA.

Было видно, что на матч с Шараповой Контавейт вышла подготовленной. На старте поединка с именитой и титулованной соперницей она выглядела достойно, а, может быть, даже немного предпочтительнее. Она уверенно держала свою подачу, а в геймах, когда мяч в игру вводила Мария, дважды подряд — в четвертом и шестом — счет становился 15:30. Но в обоих случаях россиянка хладнокровно исполняла эйсы. А при счете 2:3 подала на вылет и при 40:30, причем со второго мяча. Как позже рассказала экс-первая ракетка мира, первые шесть геймов ушли у нее на притирку. А уже в седьмом она сделала брейк. При 15:30 Шарапова здорово прострелила слева по линии, а на брейк-пойнте вынудила соперницу послать мяч в сетку.

После этого россиянка выиграла еще пять геймов из шести, причем три своих подачи подряд она брала всухую. Таким образом Мария завершила в свою пользу первый сет и повела 3:1 во втором.

В пятом гейме второй партии эстонка встрепенулась и взялась втягивать соперницу в долгие розыгрыши. Спастись с 15:30 в третий раз у Шараповой не получилось. В одном игровом эпизоде Мария из обороны уложила мяч в угол и тут же в куда более простой ситуации допустила обидную ошибку — 15:40. Россиянка в блестящем стиле отыграла два брейк-пойнта: отличная подача подавала и неберущийся завершающий удар с хафкорта. Но Контавейт получила еще один шанс, и здорово разыграв очко, впервые за матч взяла чужую подачу. Впрочем, через короткое время россиянка уже снова вела с большим отрывом — 5:2. Тут же, при 5:3, она с 40:0 в пользу соперницы сделала счет «ровно», но до матчбола не добралась.

А следующий гейм показал, что вернулась Шарапова все-таки небезупречной. Это был самый затяжной гейм в поединке — он длился почти восемь минут. Мария допустила две двойные ошибки (к слову, это были первая и последняя двойные в матче) и три другие «необязательные» ошибки, из-за которых в итоге потеряла подачу. К чести пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» это досадное обстоятельство не выбило ее из колеи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a way for <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> to bring up match point! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/S3zrdKbrKx">pic.twitter.com/S3zrdKbrKx</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857951165425696770">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эстонка тоже не сдавалась. Но как только россиянка добралась до первого матчбола — выстояла, когда соперница погоняла ее по задней линии, и завершила розыгрыш выстрелом по боковой линии, сопернице было несдобровать. Мария так агрессивно приняла подачу, что Контавейт ответила в аут — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> is first through to <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Semifinals!<br><br>Ousts Kontaveit 6-3, 6-4! <a href="https://t.co/3AZKLwOyQX">pic.twitter.com/3AZKLwOyQX</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857951659766423554">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>