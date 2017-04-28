Кристина Младенович одержала победу в четвертьфинал соревнований в Штутгарте

Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 28-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанки.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix Младенович померится силами с россиянкой Марией Шараповой.