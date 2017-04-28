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https://sport.mail.ru/news/tennis/29590068/
28 апреля 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович одержала победу в четвертьфинал соревнований в Штутгарте

19-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, взяла верх над испанкой Карлой Суарес Наварро, занимающей 25-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 28-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанки.

В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix Младенович померится силами с россиянкой Марией Шараповой.
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