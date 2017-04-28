Кристина Младенович одержала победу в четвертьфинал соревнований в Штутгарте
19-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, взяла верх над испанкой Карлой Суарес Наварро, занимающей 25-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три
В полуфинале соревнований Porsche Tennis Grand Prix Младенович померится силами с россиянкой Марией Шараповой.
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