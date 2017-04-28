Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29590067/
28 апреля 2017, 19:08 | Теннис | GoTennis.ru

Барселона. Энди Маррей взял верх над Альбертом Рамосом

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в трёх сетах сломил сопротивление испанца Альберта Рамоса, занимающего 19-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 6/4, 7/6 (4) в четвертьфинале турнира в Барселоне.

За 3 часа 2 минуты матча теннисисты выполнили по два эйса. При этом 29-летний Маррей шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его ровесник из Испании допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующим соперником Маррея на соревнованиях Barcelona Open Banc Sabadell будет австриец Доминик Тим.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

В Мюнхене вновь выпал снег перед стартом турнира

Кристина Младенович: Вряд ли матч с Шараповой в полуфинале будет простым

Яна Чепелова стала участницей полуфинала турнира в Стамбуле