Барселона. Энди Маррей взял верх над Альбертом Рамосом

За 3 часа 2 минуты матча теннисисты выполнили по два эйса. При этом 29-летний Маррей шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его ровесник из Испании допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующим соперником Маррея на соревнованиях Barcelona Open Banc Sabadell будет австриец Доминик Тим.