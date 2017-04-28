Барселона. Энди Маррей взял верх над Альбертом Рамосом
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в трёх сетах сломил сопротивление испанца Альберта Рамоса, занимающего 19-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 6/4, 7/6 (4) в четвертьфинале турнира в Барселоне.
За 3 часа 2 минуты матча теннисисты выполнили по два эйса. При этом 29-летний Маррей шесть раз ошибся при подаче и реализовал два
Следующим соперником Маррея на соревнованиях Barcelona Open Banc Sabadell будет австриец Доминик Тим.
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