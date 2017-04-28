Шарапова вышла в полуфинал первого после дисквалификации турнира

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Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Шарапова пять раз взяла подачу соперницы и дважды проиграла свою. Решающий брейк россиянка сделала при счете 5:4 во втором сете.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

Матч с Контавейт стал для пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» третьим после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В первой и второй встречах россиянка обыграла Роберту Винчи (Италия) и соотечественницу Екатерину Макарову.