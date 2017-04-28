Шарапова: Участие в турнире нельзя ни с чем сравнить

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«Я чувствовала, что мы обе хорошо подавали в начале матча. У нас обеих было не так много возможностей сделать брейк. Борьба была упорной. В концовке партии, кажется, у Екатерины был брейк-пойнт. В такой ситуации в дело вступают инстинкты.

Всегда приятно зарабатывать лёгкие очки, но на грунте так получается не часто. Здорово, когда выполняешь удар навылет, но когда открываешь корт, а соперница ошибается, то это не показывается в статистике. Так что это тонкая грань. Не знаю, всегда ли эйсы и ошибки показывают точную информацию о твоей игре.