Шарапова: Участие в турнире нельзя ни с чем сравнить
Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 7:5, 6:1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я чувствовала, что мы обе хорошо подавали в начале матча. У нас обеих было не так много возможностей сделать брейк. Борьба была упорной. В концовке партии, кажется, у Екатерины был
Всегда приятно зарабатывать лёгкие очки, но на грунте так получается не часто. Здорово, когда выполняешь удар навылет, но когда открываешь корт, а соперница ошибается, то это не показывается в статистике. Так что это тонкая грань. Не знаю, всегда ли эйсы и ошибки показывают точную информацию о твоей игре.
Участие в турнире нельзя ни с чем сравнить. Ты испытываешь адреналин, с нетерпением ожидаешь новых матчей, вызовов. К каждой сопернице нужно готовиться
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