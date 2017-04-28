Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
Шарапова на
пресс-конференции после победы над Макаровой рассказала о благодарности своей команде и занятиях во время вынужденной паузы.
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Невероятный ажиотаж вокруг Марии Шараповой в Штутгарте достиг пика во время её первого матча. Нет, конечно, и после её второй победы было множество журналистов и вопросов. Но
«С нетерпением жду каждого нового матча»
— Мария, вы удивлены, что вышли на свой уровень так быстро?
— Да. Против Винчи было тяжело показать высокий уровень, потому что та встреча получилась куда более эмоциональной, ведь это был первый матч после паузы. Против Макаровой мне удалось больше провести длинных розыгрышей. Это была отличная возможность привыкнуть к скольжению на грунте, поработать над работой ног и возвратом в центр корта. Это то, чего не хватает после долгой паузы в соревнованиях.
— Как прошло восстановление, ведь вам так быстро пришлось вернуться на корт?
— Как раз только что обсуждала это со своей командой. Потому что ничего не сравнится с тем, когда ты в турнире. Когда ты тголько тренируешься, порой после
— Вы можете сказать, что вам удаётся лучше на корте по сравнению с периодом до дисквалификации?
— Мы со Свеном посмотрели немало видео. Ещё он снимал множество моих тренировок за последние месяцы. Он хорошо знает мою игру, так что мы обсуждали
— Эжени Бушар достаточно резко высказалась насчёт вашего возвращения на корт. Как вы на это отреагировали?
— Никак. Я намного выше этого. Я не буду это комментировать.
— Какой урок можно извлечь из вашей дисквалификации вам самим и международной теннисной федерации?
— Время уроков осталось позади. Я об этом уже много говорила, но теперь пора смотреть в будущее. Я больше не думаю об этом.
«Получила шанс
— Насколько важно было для вас, что ваш тренер остался вам верен?
— Невероятно важно. Я очень рада, что он в моей команде, потому что у него была прекрасная карьера. Он тренировал множество классных игроков, чемпионов «Большого шлема». Он без проблем мог бы найти себе
— В прошлом вам удалось извлекать пользу из сложных положений. Можно сказать, что в данном случае польза в том, что вы вернулись в тур отдохнувшей?
— Конечно, это не так, как я хотела бы получить возможность отдохнуть, но это дало мне шанс
— На предыдущей
— Да.
— Над проблемами насчёт предрасположенности к диабету?
— Следующий вопрос.
— Ваша команда очень эмоционально себя ведёт. Как вам это помогает?
— Они заряжают меня энергией. Я
«В ключевые моменты надо довериться инстинкту»
— Это ваш третий матч, и вы пока не играли против сеяных. Чувствуете, что вам везёт?
— Почему?
— Вы могли играть против сеяной теннисистки уже в первом раунде.
— Я не контролирую жеребьёвку. От меня зависит мой результат на корте, а не то, с кем я буду играть в следующем круге.
— 11 эйсов в первом матче, 9 — во втором. Ваше новое оружие?
— Да, здорово, когда удаётся выигрывать лёгкие мячи. Не всегда в игре удаётся их много набрать. Иногда можно заставить соперника сыграть неточно, но в статистике это не будет отображено. Эйсы и удары навылет не всегда полностью отражают уровень игры.
— Как вам удавалось сыграть так удачно на важных розыгрышах?
— Мы обе подавали здорово в начале матча, и у нас обеих было не так много шансов для брейков. Но ближе к концу сета уже завязалась борьба. Мне кажется, у неё даже
Затем Мария ответила на несколько вопросов
— Мария, вчера вы были уставшей…
— Когда?
— После игры с Винчи.
— Ну да.
— Вы в таком напряжении были, а в этот раз оно у вас спало, и вы совсем в другом настроении.
— Да? Спасибо.
— Даже по глазам видно. Мне показалось, что ваша игра была на другом уровне. Катя тоже играла на другом уровне. Меня поразили две вещи: в первой игре у вас уровень ошибок был очень низкий.
— Сегодня?
— Нет, против Винчи. Для первой игры после такого пропуска — просто фантастика. Меня это просто поразило.
— Хорошо. А какой вопрос (смеётся)?
— Вопрос такой: в чём причина, что у вас немного больше ошибок появилось?
— Я думаю, что намного выше уровень был от Кати. Она здорово играла. И когда ты против такой соперницы делаешь ошибки — это не всегда так плохо. Эти ошибки помогают и физически, и ментально идти вперёд. Если это ошибки на ровном месте, то это неправильно, но если это хорошие агрессивные ошибки, то я их возьму.
— Это правильно. Ваш стиль игры поменять нельзя.
— Стиль? Нет, уже поздно (смеётся).
— Сегодня даже меня с радио спрашивали, нужно было выбрать из трёх пунктов — Мария будет лучше, чем была, так же или хуже. Первый ответ у меня сомнений не вызывает, как и у других болельщиков.
— Это замечательно. Я чувствую эту поддержку. Мой первый матч был важен не только для меня, но и для них.
— Да, для нас для всех.
— Спасибо.
— Чего ожидаете от матча с Контавейт? Она постоянно прогрессирует.
— Да, она здесь здорово сыграла. Для нас обеих это отличный шанс выйти в полуфинал. Не так часто бывает, что я играю против соперниц, с которыми у меня не было игр. Для меня это очень важный матч. Она будет готова и будет играть, как будто ей ничего терять.
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