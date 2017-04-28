Дияс вышла в финал турнира в Китае
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в финал теннисного турнира ITF в китайском Ханьине, передаёт МИА «Казинформ».
В полуфинале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла австралийскую соперницу из России Арину Родионову — 6:2, 6:3.
В решающем матче и борьбе за основную часть призового фонда, который составляет $100 тыс., Зарина встретится с победительницей из пары двух хозяек корта — Жао Янг и Сайсай Женг, которые оспаривают между собой вторую путёвку в финал.
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