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https://sport.mail.ru/news/tennis/29581820/
28 апреля 2017, 11:50 | Теннис | Sports.kz

Дияс вышла в финал турнира в Китае

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в финал теннисного турнира ITF в китайском Ханьине, передаёт МИА «Казинформ».

В полуфинале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла австралийскую соперницу из России Арину Родионову — 6:2, 6:3.

В решающем матче и борьбе за основную часть призового фонда, который составляет $100 тыс., Зарина встретится с победительницей из пары двух хозяек корта — Жао Янг и Сайсай Женг, которые оспаривают между собой вторую путёвку в финал.

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