Карен Хачанов: Никогда прежде не обыгрывал теннисиста из Топ-10
Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими впечатлениями от победы над десятой ракеткой мира, бельгийцем Давидом Гоффином, на турнире Barcelona Open Banc Sabadell в Испании.
«Меня просто переполняют эмоции, ведь я впервые в карьере одолел соперника из Топ-10. Это просто невероятно. На корте я боролся до последнего, старался продемонстрировать свой лучший теннис. И, кажется, мне это удалось», — цитирует Хачанова официальный сайт Тура.
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