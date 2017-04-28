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https://sport.mail.ru/news/tennis/29579399/
28 апреля 2017, 1:05 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов: Никогда прежде не обыгрывал теннисиста из Топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими впечатлениями от победы над десятой ракеткой мира, бельгийцем Давидом Гоффином, на турнире Barcelona Open Banc Sabadell в Испании.

«Меня просто переполняют эмоции, ведь я впервые в карьере одолел соперника из Топ-10. Это просто невероятно. На корте я боролся до последнего, старался продемонстрировать свой лучший теннис. И, кажется, мне это удалось», — цитирует Хачанова официальный сайт Тура.
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Карен Хачанов: Никогда прежде не обыгрывал теннисиста из Топ-10

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