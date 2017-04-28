Карен Хачанов: Никогда прежде не обыгрывал теннисиста из Топ-10

«Меня просто переполняют эмоции, ведь я впервые в карьере одолел соперника из Топ-10. Это просто невероятно. На корте я боролся до последнего, старался продемонстрировать свой лучший теннис. И, кажется, мне это удалось», — цитирует Хачанова официальный сайт Тура.