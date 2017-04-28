Льюис Хэмилтон: Слова Серены Уильямс в адрес Настасе достойны восхищения

«Меня просто восхитили слова Серены. Она ответила, как настоящая сильная и независимая чернокожая женщина. Она просто великолепна.

Я безумно рад нашему знакомству, мне есть чему поучиться у неё. Она — прирождённый лидер. Полагаю, что она вполне могла резко и негативно ответить Настасе, но она предпочла сделать это в, так сказать, красивой манере. Её поступок вдохновляет, — цитирует слова Хэмилтона французское информационное агентство AFP.