Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29579291/
28 апреля 2017, 0:37 | Теннис | GoTennis.ru

Льюис Хэмилтон: Слова Серены Уильямс в адрес Настасе достойны восхищения

Трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1», британец Льюис Хэмилтон, выразил слова поддержки американской теннисистке Серене Уильямс, о беременности которой уничижительно отозвался румын Илие Настасе.

«Меня просто восхитили слова Серены. Она ответила, как настоящая сильная и независимая чернокожая женщина. Она просто великолепна.

Я безумно рад нашему знакомству, мне есть чему поучиться у неё. Она — прирождённый лидер. Полагаю, что она вполне могла резко и негативно ответить Настасе, но она предпочла сделать это в, так сказать, красивой манере. Её поступок вдохновляет, — цитирует слова Хэмилтона французское информационное агентство AFP.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Рафаэль Надаль: Несмотря на результат, матч получился очень трудным

Фелисиано Лопес: К турниру в Барселоне испытываю особенные чувства

Штутгарт. Каролина Плишкова взяла верх над Коко Вандевеге