Штутгарт. Каролина Плишкова взяла верх над Коко Вандевеге

Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Каролина сделала семь эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку. Коко 12 раз подавала навылет, реализовала три брейк-пойнта и четырежды ошиблась на подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между оппонентками стал равным — 2:2.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Штутгарте Плишкова померится силами с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее сломила сопротивление россиянки Светланы Кузнецовой.