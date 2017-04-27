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https://sport.mail.ru/news/tennis/29579095/
27 апреля 2017, 23:56 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Каролина Плишкова взяла верх над Коко Вандевеге

Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, успешно преодолела барьер второго раунда соревнований Porsche Tennis Grand Prix в Германии, одолев со счётом 7/6 (2), 6/4 23-й номер рейтинга WTA, 25-летнюю американку Коко Вандевеге.

Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Каролина сделала семь эйсов, четыре брейка и одну двойную ошибку. Коко 12 раз подавала навылет, реализовала три брейк-пойнта и четырежды ошиблась на подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между оппонентками стал равным — 2:2.

В борьбе за выход в ½ финала турнира в Штутгарте Плишкова померится силами с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее сломила сопротивление россиянки Светланы Кузнецовой.
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