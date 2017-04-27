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27 апреля 2017, 23:46 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Не желаю комментировать высказывание Бушар

Российская теннисистка Мария Шарапова, ставшая четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте, прокомментировала высказывание канадки Эжени Бушар о предоставлении ей wild card на различные соревнования.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Честно говоря, я толком и не хочу комментировать эти слова Бушар. Я гораздо выше всего этого», — сказала Мария во время после-матчевой конференции.

Также россиянка рассказала о том, как изменилась её игра за время дисквалификации.

«В перерыве от выступлений мы с командой просмотрели достаточно большое количество записей с моими играми. Пересматривали мы и тренировочные занятия, которые тоже снимались на видео. Когда ты играешь на высоком уровне, то ты не можешь улучшить что-то в значительной мере.

Я не очень люблю какого-либо рода изменения, но всегда открыта для чего-то нового, если это способно улучшить мою игру, — добавила Мария.
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