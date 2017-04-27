Мария Шарапова: Не желаю комментировать высказывание Бушар

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«Честно говоря, я толком и не хочу комментировать эти слова Бушар. Я гораздо выше всего этого», — сказала Мария во время после-матчевой конференции.

Также россиянка рассказала о том, как изменилась её игра за время дисквалификации.

«В перерыве от выступлений мы с командой просмотрели достаточно большое количество записей с моими играми. Пересматривали мы и тренировочные занятия, которые тоже снимались на видео. Когда ты играешь на высоком уровне, то ты не можешь улучшить что-то в значительной мере.