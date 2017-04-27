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https://sport.mail.ru/news/tennis/29578116/
27 апреля 2017, 21:20 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей стал четвертьфиналистом турнира в Барселоне

Лидер рейтинга АТР, 29-летний британец Энди Маррей, продолжает успешное выступление на соревнованиях Barcelona Open Banc Sabadell, одолев в матче третьего раунда 40-ю ракетку мира, 35-летнего испанца Фелисиано Лопеса, — 6/4, 6/4.

За 1 час 49 минут, проведённые на корте, Энди сделал шесть эйсов, три брейка и одну двойную ошибку. Фелисиано выполнил восемь эйсов и реализовал один брейк-пойнт. После этого матча уроженец Глазго ведёт во встречах с Лопесом со счётом 11:0.

В ¼ финала в Барселоне Маррей сразится или с Альбертом Рамосом, или с Роберто Баутистой-Агутом.
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