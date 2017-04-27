Энди Маррей стал четвертьфиналистом турнира в Барселоне

За 1 час 49 минут, проведённые на корте, Энди сделал шесть эйсов, три брейка и одну двойную ошибку. Фелисиано выполнил восемь эйсов и реализовал один брейк-пойнт. После этого матча уроженец Глазго ведёт во встречах с Лопесом со счётом 11:0.

В ¼ финала в Барселоне Маррей сразится или с Альбертом Рамосом, или с Роберто Баутистой-Агутом.