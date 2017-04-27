Барселона. Александр Зверев потерпел поражение от Хён Чона

Первая встреча игроков продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Александр записал в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт, а Хён сделал пять брейков и лишь раз ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в Испании Хён Чон скрестит ракетки с хозяином кортов Рафаэлем Надалем, который, в свою очередь, переиграл южноафриканца Кевина Андерсона.