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https://sport.mail.ru/news/tennis/29577906/
27 апреля 2017, 21:03 | Теннис | GoTennis.ru

Барселона. Александр Зверев потерпел поражение от Хён Чона

21-я ракетка мира, 20-летний немец Александр Зверев, покидает турнир Barcelona Open Banc Sabadell, уступив со счётом 1/6, 4/6 94-й ракетке мира, 20-летнему корейцу Хён Чону.

Первая встреча игроков продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Александр записал в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав один брейк-пойнт, а Хён сделал пять брейков и лишь раз ошибся на подаче.

В следующей стадии соревнований в Испании Хён Чон скрестит ракетки с хозяином кортов Рафаэлем Надалем, который, в свою очередь, переиграл южноафриканца Кевина Андерсона.
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