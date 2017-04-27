Барселона. Александр Зверев потерпел поражение от Хён Чона
21-я ракетка мира, 20-летний немец Александр Зверев, покидает турнир Barcelona Open Banc Sabadell, уступив со счётом 1/6, 4/6 94-й ракетке мира, 20-летнему корейцу Хён Чону.
Первая встреча игроков продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Александр записал в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав один
В следующей стадии соревнований в Испании Хён Чон скрестит ракетки с хозяином кортов Рафаэлем Надалем, который, в свою очередь, переиграл южноафриканца Кевина Андерсона.
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