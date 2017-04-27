Шарапова в Штутгарте: два из двух
Мария Шарапова выиграла и второй матч на турнире в Штутгарте, своем первом за 15 месяцев. За 1 час 19 минут она взяла верх над соотечественницей Екатериной Макаровой — 7:5, 6:1.
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Мария Шарапова приятно удивила, но не убедила своим первым матчем после года и трех месяцев дисквалификации за мельдоний. В поединке с Робертой Винчи понравилась усовершенствованная подача россиянки и нацеленность на борьбу, а также, конечно, эмоции по окончании. Но остались вопросы: как проявит себя Шарапова в матче с соперницей, которая будет играть совсем не так, как тягучая итальянка? Что будет происходить, когда накал эмоций чуть ослабнет? Что еще предложит отсутствовавшая так долго суперзвезда соперницам?
В роли второй проверяющей 30-летней россиянки выступила соотечественница Екатерина Макарова. Москвичка, вышедшая на этот мяч с фиксирующей повязкой на правом голеностопе, в нынешнем сезоне ни на одном личном турнире после Australian Open (Кубок федерации с Тайванем не в счет) не смогла выиграть двух матчей подряд. При этом в первом круге в Штутгарте российская левша переиграла вредную Агнешку Радванску, лишив критиковавшую предоставление Шараповой wild card польку удовольствия встретиться с Марией лично, зато обеспечив российским болельщикам блондинистое дерби. В предыдущих очных поединках Макарова потерпела шесть поражений, сумев взять у Шараповой лишь один сет из 1. Однако сейчас это едва ли имело значение.
Макарова, впрочем, не отставала. После серии мощных и глубоких ударов она не постеснялась сделать выверенный укороченный, на который Шарапова ответила ударом в сетку. Следом Макарова дважды подряд подала на вылет. Матч пообещал стать интересным.
Так россиянки и играли в первой партии, показывая не совсем типичный для девушек теннис, где каждая старалась добывать очки исключительно за счет собственных действий, уповая на подачу, и при этом мало ошибалась. Поэтому не удивительно, что Мария и Екатерина добрались до счета 5:5 даже без счета «ровно», не то что без
Первой, как ни странно, подвисла подача Шараповой. Еще в девятом гейме она ушла со счета 0:30, а в 11-м у ее соперницы появился реальный шанс сделать брейк — Макарова давила у сетки, и Мария послала мяч в аут. «Давай, давай!» — призвала себя Екатерина, брейковое очко проиграла — завершила розыгрыш ударом в коридор. Обладательница wild card благодаря двум отменным подачам свой гейм удержала и тут же взяла чужую подачу. Макарова сама наошибалась, а Шарапова на втором сетболе мощно атаковала с приема — 7:5.
Во второй партии качество игры чуть снизилось. Расстроенная Макарова стала больше ошибаться, а ее оппонентка этим пользовалась. Развязка наступила в четвертом гейме. Макарова тремя минимальными аутами после долгих по меркам этого матча розыгрышей подарила сопернице тройной
За очередной двойной ошибкой (в сумме седьмой за встречу) вновь последовали два эйса (седьмой и восьмой) — первым Шарапова заработала матчбол, а вторым его реализовала. 7:5, 6:1 — Мария в четвертьфинале турнира, который выигрывала трижды в своей карьере.
В поединке с Макаровой, оказавшей ей, особенно в первом сете, куда более жесткое сопротивление, чем Винчи, эйсов у вернувшейся звезды оказалось меньше, чем накануне, а двойных ошибок больше. К чести Марии, стоит отметить, все они были допущены в совсем некритичные моменты и, может быть, даже могут рассматриваться как эксперименты, без которых Шараповой сейчас не обойтись. В пользу Марии говорит и то, что она не тушевалась в сложных игровых ситуациях и быстро находила из них выход. И как раз тут подача ее выручала.
В пятницу в четвертьфинале пятикратная чемпионка турниров «Большого щлема» сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, пробравшейся в основную сетку из квалификации и выбившей из борьбы Гарбинье Мугурусу. С этой 21-летней девушкой, в отличие от «удобных» Винчи и Макаровой Мария пока не встречалась, Прибалтийская теннисистка сейчас на ходу, две недели назад она сыграла в Биле свой первый финал в WTA. Так что должно быть интересно.
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