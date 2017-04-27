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27 апреля 2017, 20:06 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шарапова в Штутгарте: два из двух

Мария Шарапова выиграла и второй матч на турнире в Штутгарте, своем первом за 15 месяцев. За 1 час 19 минут она взяла верх над соотечественницей Екатериной Макаровой — 7:5, 6:1.

Россиянка одержала еще одну победу после дисквалификации обыграв соотечественницу Екатерину <span class=error>Макарову</span>. Увеличить
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Мария Шарапова приятно удивила, но не убедила своим первым матчем после года и трех месяцев дисквалификации за мельдоний. В поединке с Робертой Винчи понравилась усовершенствованная подача россиянки и нацеленность на борьбу, а также, конечно, эмоции по окончании. Но остались вопросы: как проявит себя Шарапова в матче с соперницей, которая будет играть совсем не так, как тягучая итальянка? Что будет происходить, когда накал эмоций чуть ослабнет? Что еще предложит отсутствовавшая так долго суперзвезда соперницам?

В роли второй проверяющей 30-летней россиянки выступила соотечественница Екатерина Макарова. Москвичка, вышедшая на этот мяч с фиксирующей повязкой на правом голеностопе, в нынешнем сезоне ни на одном личном турнире после Australian Open (Кубок федерации с Тайванем не в счет) не смогла выиграть двух матчей подряд. При этом в первом круге в Штутгарте российская левша переиграла вредную Агнешку Радванску, лишив критиковавшую предоставление Шараповой wild card польку удовольствия встретиться с Марией лично, зато обеспечив российским болельщикам блондинистое дерби. В предыдущих очных поединках Макарова потерпела шесть поражений, сумев взять у Шараповой лишь один сет из 1. Однако сейчас это едва ли имело значение.

Экс-первая ракетка мира сходу начала давить. После хороших подач атаковала под заднюю линию. В первом же гейме исполнила эйс и взяла его под ноль.

Макарова, впрочем, не отставала. После серии мощных и глубоких ударов она не постеснялась сделать выверенный укороченный, на который Шарапова ответила ударом в сетку. Следом Макарова дважды подряд подала на вылет. Матч пообещал стать интересным.

Так россиянки и играли в первой партии, показывая не совсем типичный для девушек теннис, где каждая старалась добывать очки исключительно за счет собственных действий, уповая на подачу, и при этом мало ошибалась. Поэтому не удивительно, что Мария и Екатерина добрались до счета 5:5 даже без счета «ровно», не то что без брейк-пойнтов. И как тут было не вспомнить утренний матч Светланы Кузнецовой с немкой Лаурой Зигемунд, где у соперниц имелось 27 брейк-пойнтов на двоих.

Первой, как ни странно, подвисла подача Шараповой. Еще в девятом гейме она ушла со счета 0:30, а в 11-м у ее соперницы появился реальный шанс сделать брейк — Макарова давила у сетки, и Мария послала мяч в аут. «Давай, давай!» — призвала себя Екатерина, брейковое очко проиграла — завершила розыгрыш ударом в коридор. Обладательница wild card благодаря двум отменным подачам свой гейм удержала и тут же взяла чужую подачу. Макарова сама наошибалась, а Шарапова на втором сетболе мощно атаковала с приема — 7:5.

Во второй партии качество игры чуть снизилось. Расстроенная Макарова стала больше ошибаться, а ее оппонентка этим пользовалась. Развязка наступила в четвертом гейме. Макарова тремя минимальными аутами после долгих по меркам этого матча розыгрышей подарила сопернице тройной брейк-пойнт, и Мария использовала первый же, выйдя к сетке и уложив укороченный мяч вплотную к боковой линии — 3:1. На подаче Шараповой эйсы чередовались с двойными ошибками (в пятом гейме их случилось аж две), но гейм с 0:30 она спасла. И это обстоятельство, судя по всему, окончательно выбило Екатерину из колеи. Она тут же отдала еще одну свою подачу и позволила сопернице подавать на матч.

За очередной двойной ошибкой (в сумме седьмой за встречу) вновь последовали два эйса (седьмой и восьмой) — первым Шарапова заработала матчбол, а вторым его реализовала. 7:5, 6:1 — Мария в четвертьфинале турнира, который выигрывала трижды в своей карьере.

В поединке с Макаровой, оказавшей ей, особенно в первом сете, куда более жесткое сопротивление, чем Винчи, эйсов у вернувшейся звезды оказалось меньше, чем накануне, а двойных ошибок больше. К чести Марии, стоит отметить, все они были допущены в совсем некритичные моменты и, может быть, даже могут рассматриваться как эксперименты, без которых Шараповой сейчас не обойтись. В пользу Марии говорит и то, что она не тушевалась в сложных игровых ситуациях и быстро находила из них выход. И как раз тут подача ее выручала.

В пятницу в четвертьфинале пятикратная чемпионка турниров «Большого щлема» сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, пробравшейся в основную сетку из квалификации и выбившей из борьбы Гарбинье Мугурусу. С этой 21-летней девушкой, в отличие от «удобных» Винчи и Макаровой Мария пока не встречалась, Прибалтийская теннисистка сейчас на ходу, две недели назад она сыграла в Биле свой первый финал в WTA. Так что должно быть интересно.
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Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте (призовой фонд — более $700 тысяч). Об этом она рассказала во время послематчевого интервью на корте.
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