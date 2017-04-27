Шарапова в Штутгарте: два из двух

Мария Шарапова приятно удивила, но не убедила своим первым матчем после года и трех месяцев дисквалификации за мельдоний. В поединке с Робертой Винчи понравилась усовершенствованная подача россиянки и нацеленность на борьбу, а также, конечно, эмоции по окончании. Но остались вопросы: как проявит себя Шарапова в матче с соперницей, которая будет играть совсем не так, как тягучая итальянка? Что будет происходить, когда накал эмоций чуть ослабнет? Что еще предложит отсутствовавшая так долго суперзвезда соперницам?

В роли второй проверяющей 30-летней россиянки выступила соотечественница Екатерина Макарова. Москвичка, вышедшая на этот мяч с фиксирующей повязкой на правом голеностопе, в нынешнем сезоне ни на одном личном турнире после Australian Open (Кубок федерации с Тайванем не в счет) не смогла выиграть двух матчей подряд. При этом в первом круге в Штутгарте российская левша переиграла вредную Агнешку Радванску, лишив критиковавшую предоставление Шараповой wild card польку удовольствия встретиться с Марией лично, зато обеспечив российским болельщикам блондинистое дерби. В предыдущих очных поединках Макарова потерпела шесть поражений, сумев взять у Шараповой лишь один сет из 1. Однако сейчас это едва ли имело значение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All-?? showdown next on from <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a>!<a href="https://twitter.com/katemakarova1">@KateMakarova1</a> vs <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a>! <a href="https://t.co/QGNxqxaaX0">pic.twitter.com/QGNxqxaaX0</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857596777205080064">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Экс-первая ракетка мира сходу начала давить. После хороших подач атаковала под заднюю линию. В первом же гейме исполнила эйс и взяла его под ноль.

Макарова, впрочем, не отставала. После серии мощных и глубоких ударов она не постеснялась сделать выверенный укороченный, на который Шарапова ответила ударом в сетку. Следом Макарова дважды подряд подала на вылет. Матч пообещал стать интересным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Powerful strokes from <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/Zc09x5Ur3o">pic.twitter.com/Zc09x5Ur3o</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857603963625000961">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Так россиянки и играли в первой партии, показывая не совсем типичный для девушек теннис, где каждая старалась добывать очки исключительно за счет собственных действий, уповая на подачу, и при этом мало ошибалась. Поэтому не удивительно, что Мария и Екатерина добрались до счета 5:5 даже без счета «ровно», не то что без брейк-пойнтов. И как тут было не вспомнить утренний матч Светланы Кузнецовой с немкой Лаурой Зигемунд, где у соперниц имелось 27 брейк-пойнтов на двоих.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a>'s backhand gets her out of trouble! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/PpNczFD1oT">pic.twitter.com/PpNczFD1oT</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857607582201937920">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первой, как ни странно, подвисла подача Шараповой. Еще в девятом гейме она ушла со счета 0:30, а в 11-м у ее соперницы появился реальный шанс сделать брейк — Макарова давила у сетки, и Мария послала мяч в аут. «Давай, давай!» — призвала себя Екатерина, брейковое очко проиграла — завершила розыгрыш ударом в коридор. Обладательница wild card благодаря двум отменным подачам свой гейм удержала и тут же взяла чужую подачу. Макарова сама наошибалась, а Шарапова на втором сетболе мощно атаковала с приема — 7:5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> snatches the first set 7-5! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/LG7It3OcTP">pic.twitter.com/LG7It3OcTP</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857611102787559424">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во второй партии качество игры чуть снизилось. Расстроенная Макарова стала больше ошибаться, а ее оппонентка этим пользовалась. Развязка наступила в четвертом гейме. Макарова тремя минимальными аутами после долгих по меркам этого матча розыгрышей подарила сопернице тройной брейк-пойнт, и Мария использовала первый же, выйдя к сетке и уложив укороченный мяч вплотную к боковой линии — 3:1. На подаче Шараповой эйсы чередовались с двойными ошибками (в пятом гейме их случилось аж две), но гейм с 0:30 она спасла. И это обстоятельство, судя по всему, окончательно выбило Екатерину из колеи. Она тут же отдала еще одну свою подачу и позволила сопернице подавать на матч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> bossing the rally! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/Zb4UO5lztE">pic.twitter.com/Zb4UO5lztE</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857618667328086016">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За очередной двойной ошибкой (в сумме седьмой за встречу) вновь последовали два эйса (седьмой и восьмой) — первым Шарапова заработала матчбол, а вторым его реализовала. 7:5, 6:1 — Мария в четвертьфинале турнира, который выигрывала трижды в своей карьере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> reaches <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Quarterfinals!<br><br>Races past Makarova 7-5, 6-1! <a href="https://t.co/jHx6zG64f4">pic.twitter.com/jHx6zG64f4</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857619369119039489">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В поединке с Макаровой, оказавшей ей, особенно в первом сете, куда более жесткое сопротивление, чем Винчи, эйсов у вернувшейся звезды оказалось меньше, чем накануне, а двойных ошибок больше. К чести Марии, стоит отметить, все они были допущены в совсем некритичные моменты и, может быть, даже могут рассматриваться как эксперименты, без которых Шараповой сейчас не обойтись. В пользу Марии говорит и то, что она не тушевалась в сложных игровых ситуациях и быстро находила из них выход. И как раз тут подача ее выручала.

В пятницу в четвертьфинале пятикратная чемпионка турниров «Большого щлема» сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, пробравшейся в основную сетку из квалификации и выбившей из борьбы Гарбинье Мугурусу. С этой 21-летней девушкой, в отличие от «удобных» Винчи и Макаровой Мария пока не встречалась, Прибалтийская теннисистка сейчас на ходу, две недели назад она сыграла в Биле свой первый финал в WTA. Так что должно быть интересно.