Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте (призовой фонд — более $700 тысяч). Об этом она рассказала во время послематчевого интервью на корте.
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В четверг в матче второго раунда Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.
«Мне нужно было пережить эмоции от первой победы и настроиться на сегодняшний матч, — сказала Шарапова. — Сегодня мне потребовалась максимальная концентрация для победы. Я очень счастлива пробиться в четвертьфинал».
Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, которая завершилась 26 апреля. Организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение (wild card).
«Тренировки и игра — совершенно разные вещи. Когда ты выходишь играть, то испытываешь совсем другие ощущения. Конечно, было очень трудно тренироваться, потому что отсутствовало понимание, для чего я это все делаю, и я не видела результата своих тренировок. Сейчас же я понимаю, что я уже сделала и что мне еще предстоит сделать в будущем», — добавила Шарапова.
В матче ¼ финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии. «В сетке турнира много теннисисток, с кем я раньше еще не играла, в их числе Контавейт. Но я надеюсь, что у нас получится отличный матч», — подытожила Шарапова.
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