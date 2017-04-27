Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

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В четверг в матче второго раунда Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

«Мне нужно было пережить эмоции от первой победы и настроиться на сегодняшний матч, — сказала Шарапова. — Сегодня мне потребовалась максимальная концентрация для победы. Я очень счастлива пробиться в четвертьфинал».

Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, которая завершилась 26 апреля. Организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение (wild card).

«Тренировки и игра — совершенно разные вещи. Когда ты выходишь играть, то испытываешь совсем другие ощущения. Конечно, было очень трудно тренироваться, потому что отсутствовало понимание, для чего я это все делаю, и я не видела результата своих тренировок. Сейчас же я понимаю, что я уже сделала и что мне еще предстоит сделать в будущем», — добавила Шарапова.

В матче ¼ финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии. «В сетке турнира много теннисисток, с кем я раньше еще не играла, в их числе Контавейт. Но я надеюсь, что у нас получится отличный матч», — подытожила Шарапова.