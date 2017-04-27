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27 апреля 2017, 19:24 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннис

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова, вышедшая в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (ВТА) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тыс.), здорово вернулась в большой спорт после дисквалификации за употребление мельдония. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В четверг <span class=error>Шарапова</span> в матче второго раунда обыграла соотечественницу Екатерину <span class=error>Макарову</span> со счетом 7:5 6:1. Увеличить
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В четверг Шарапова в матче второго раунда обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

«Здорово, что Мария выиграла уверенно в двух матчах подряд за два дня, но сегодня ей было тяжелее — и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно. Посмотрим, как она будет выглядеть в следующем матче. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы. Но мне, как президенту федерации, приятно, что она так здорово вернулась», — заявил Тарпищев.

В матче ¼ финала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии. «Говорить о перспективах на турнире в Штутгарте еще рано. Многое станет ясно после следующего матча. Будем внимательно следить».

Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.
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Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тыс.). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.
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