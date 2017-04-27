Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

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Встреча, прошедшая на центральном корте «Порше-Арены», продолжалась 1 час 21 минуту.

В матче четвертьфинала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.

фоторепортаж С возвращением, Маша! Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3).

Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> reaches <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Quarterfinals!<br><br>Races past Makarova 7-5, 6-1! <a href="https://t.co/jHx6zG64f4">pic.twitter.com/jHx6zG64f4</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857619369119039489">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

История дисквалификации Шараповой

В марте 2016 года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, которое содержалось в принимаемом ей более 10 лет препарате «Милдронат». При этом россиянка призналась, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года.