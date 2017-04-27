Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тыс.). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.
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Встреча, прошедшая на центральном корте «Порше-Арены», продолжалась 1 час 21 минуту.
В матче четвертьфинала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.
Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.
В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер.
История дисквалификации Шараповой
В марте 2016 года Шарапова созвала
Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии в Мельбурне американке Серене Уильямс. Шарапова оказалась одним из немногих спортсменов, кто был дисквалифицирован на длительный срок
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