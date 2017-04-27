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27 апреля 2017, 18:50 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тыс.). В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 7:5, 6:1.

В матче второго раунда она обыграла соотечественницу Екатерину <span class=error>Макарову</span> со счетом 7:5 6:1. Увеличить
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Встреча, прошедшая на центральном корте «Порше-Арены», продолжалась 1 час 21 минуту.

В матче четвертьфинала соперницей Шараповой станет Анетт Контавейт из Эстонии.

Шарапова провела свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014). Два последних года победа доставалась нынешней первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер.

История дисквалификации Шараповой

В марте 2016 года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, которое содержалось в принимаемом ей более 10 лет препарате «Милдронат». При этом россиянка призналась, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года.

Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года, когда она проиграла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии в Мельбурне американке Серене Уильямс. Шарапова оказалась одним из немногих спортсменов, кто был дисквалифицирован на длительный срок из-за употребления мельдония, хотя в прошлом году положительный результат дали допинг-пробы порядка 300 спортсменов.
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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте (призовой фонд — более $700 тысяч). Об этом она рассказала во время послематчевого интервью на корте.
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