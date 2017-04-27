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https://sport.mail.ru/news/tennis/29576738/
27 апреля 2017, 18:52 | Теннис | GoTennis.ru

Барселона. Рафаэль Надаль продолжает успешное выступление на соревнованиях

Пятый номер рейтинга АТР, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, стал участником ¼ финала турнира Barcelona Open Banc Sabadell, сломив сопротивление 66-й ракетки мира, южноафриканца Кевина Андерсона, — 6/3, 6/4.

За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, Рафаэль выполнил один эйс и реализовал два брейк-пойнта, тогда как его ровесник из ЮАР сделал пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменами стал 4:0 в пользу хозяина кортов.

В борьбе за выход в полуфинал домашних соревнований Надаль померится силами либо с немцем Александром Зверевым, либо с корейцем Хён Чоном.
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