Барселона. Рафаэль Надаль продолжает успешное выступление на соревнованиях
Пятый номер рейтинга АТР, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, стал участником ¼ финала турнира Barcelona Open Banc Sabadell, сломив сопротивление 66-й ракетки мира, южноафриканца Кевина Андерсона, — 6/3, 6/4.
За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, Рафаэль выполнил один эйс и реализовал два
В борьбе за выход в полуфинал домашних соревнований Надаль померится силами либо с немцем Александром Зверевым, либо с корейцем Хён Чоном.
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