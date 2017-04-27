Барселона. Рафаэль Надаль продолжает успешное выступление на соревнованиях

За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, Рафаэль выполнил один эйс и реализовал два брейк-пойнта, тогда как его ровесник из ЮАР сделал пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменами стал 4:0 в пользу хозяина кортов.

В борьбе за выход в полуфинал домашних соревнований Надаль померится силами либо с немцем Александром Зверевым, либо с корейцем Хён Чоном.