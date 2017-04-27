Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне

Поединок длился 1 час 22 минуты. За это время Доминик выполнил шесть эйсов, сделал два брейка и допустил три двойные ошибки, а Дэнэил дважды подавал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой игры счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующей стадии турнира в Барселоне представителю Австрии будет противостоять японец Юити Сугита.