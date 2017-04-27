Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне
Девятая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в ¼ финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell, одолев в матче третьего раунда 43-ю ракетку мира, 26-летнего британца Дэниэла Эванса, — 7/6 (5), 6/2.
Поединок длился 1 час 22 минуты. За это время Доминик выполнил шесть эйсов, сделал два брейка и допустил три двойные ошибки, а Дэнэил дважды подавал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой игры счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.
В следующей стадии турнира в Барселоне представителю Австрии будет противостоять японец Юити Сугита.
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