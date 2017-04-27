Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29576545/
27 апреля 2017, 18:33 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне

Девятая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел в ¼ финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell, одолев в матче третьего раунда 43-ю ракетку мира, 26-летнего британца Дэниэла Эванса, — 7/6 (5), 6/2.

Поединок длился 1 час 22 минуты. За это время Доминик выполнил шесть эйсов, сделал два брейка и допустил три двойные ошибки, а Дэнэил дважды подавал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой игры счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующей стадии турнира в Барселоне представителю Австрии будет противостоять японец Юити Сугита.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова в Штутгарте: два из двух

Шарапова в Штутгарте: два из двух

Мария Шарапова выиграла и второй матч на турнире в Штутгарте, своем первом за 15 месяцев. За 1 час 19 минут она взяла верх над соотечественницей Екатериной Макаровой — 7:5, 6:1.
Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Мария Шарапова: Старалась успокоиться после дебютной победы

Тимеа Бабош завершила борьбу на турнире в Стамбуле

Будапешт. Мартин Клижан преодолел барьер второго круга соревнований