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27 апреля 2017, 17:02 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Веснина следом за Кузнецовой проиграла на теннисном турнире в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч евро.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в немецком Штутгарте призовой фонд которого превышает 700 тысяч евро. Увеличить
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В матче второго круга Веснина проиграла испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В ¼ финала испанка сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой турнира немкой Ангеликой Кербер и француженкой Кристиной Младенович.

Веснина стала второй представительницей России, которая проиграла на соревнованиях в Штутгарте в четверг. Ранее свое выступление завершила Светлана Кузнецова (8).
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