Россиянка Веснина следом за Кузнецовой проиграла на теннисном турнире в Штутгарте
Россиянка Елена Веснина завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч евро.
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В матче второго круга Веснина проиграла испанке Карле
В ¼ финала испанка сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой турнира немкой Ангеликой Кербер и француженкой Кристиной Младенович.
Веснина стала второй представительницей России, которая проиграла на соревнованиях в Штутгарте в четверг. Ранее свое выступление завершила Светлана Кузнецова (8).
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