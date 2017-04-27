Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте
Россиянка Светлана Кузнецова (8) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв хозяйке кортов Лауре Зигемунд (WC) со счётом 4:6, 3:6.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Уроженка
За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с победительницей матча Коко Вандевеге (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
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