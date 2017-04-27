Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте

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Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с победительницей матча Коко Вандевеге (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).