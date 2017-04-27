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27 апреля 2017, 15:33 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Светлана Кузнецова (8) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв хозяйке кортов Лауре Зигемунд (WC) со счётом 4:6, 3:6.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> (8) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте проиграв хозяйке кортов <span class=error>Лауре</span> Зигемунд (WC) со счётом 4:6 3:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с победительницей матча Коко Вандевеге (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
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