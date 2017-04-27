В 2017 году теннис остаётся самым грязным видом спорта в плане договорных матчей
45% матчей, имеющих все признаки договорных, в первом квартале 2017 года было сыграно в большом теннисе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такие данные приводит Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA).
Из общего числа подозрительных матчей (27), выявленных ассоциацией, 12 пришлись на теннис. По 4 странные встречи сыграли футболисты и волейболисты, два случая были отмечены в снукере и баскетболе, а в боксе, гандболе и хоккее по одному.
При этом в ESSA отметили результаты борьбы руководства теннисных федераций с манипулированием результатами в этом виде спорта. Потому что ещё в 2016 году процент договорных игр в теннисе от общего числа превышал 80%.
ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.
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