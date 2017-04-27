Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29573655/
27 апреля 2017, 15:29 | Теннис | Чемпионат.com

В 2017 году теннис остаётся самым грязным видом спорта в плане договорных матчей

45% матчей, имеющих все признаки договорных, в первом квартале 2017 года было сыграно в большом теннисе.

45 матчей имеющих все признаки договорных в первом квартале 2017 года было сыграно в большом теннисе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такие данные приводит Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA).

Из общего числа подозрительных матчей (27), выявленных ассоциацией, 12 пришлись на теннис. По 4 странные встречи сыграли футболисты и волейболисты, два случая были отмечены в снукере и баскетболе, а в боксе, гандболе и хоккее по одному.

При этом в ESSA отметили результаты борьбы руководства теннисных федераций с манипулированием результатами в этом виде спорта. Потому что ещё в 2016 году процент договорных игр в теннисе от общего числа превышал 80%.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов