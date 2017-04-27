Шарапова: Беременность — это лучший подарок, который могла получить Серена Уильямс
Беременность является одним из лучших подарков, который американская теннисистка Серена Уильямс могла получить, считает россиянка Мария Шарапова.
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В среду Шарапова на турнире в немецком Штутгарте со счетом 7:5, 6:3 обыграла итальянку Роберту Винчи в своем первом официальном матче после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. 19 апреля стало известно, что принципиальная соперница россиянки Серена Уильямс ожидает рождения ребенка этой осенью.
«Что касается беременности Серены, это один из лучших подарков, который может получить женщина. Это красивая глава в ее жизни», — сказала Шарапова на
Американка последний раз играла в официальных турнирах в январе, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4). Позже
На протяжении карьеры 30-летняя россиянка и 35-летняя американка встречались 21 раз. Последняя победа Шараповой над Сереной Уильямс датирована 2004 годом, американка выиграла 18 последних очных встреч с россиянкой.
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