Йоханна Конта: Возвращение Шараповой будет зависеть только от неё самой
Британка Йоханна Конта заявила, что предпочитает обсуждать теннис, а не драматичную ситуацию с возвращением россиянки Марии Шараповой.
«Думаю, что стоит больше обсуждать сам теннис: игру, результаты матчей. Мне сложно предположить, как скоро Шарапова вернётся на прежний уровень. Здесь всё будет зависеть исключительно от ней самой. Мне сложно представить себя на её месте, и я надеюсь, что никогда не переживу ничего подобного. Надеюсь, что теперь всё теннисное сообщество будет больше говорить о теннисе, а не о драме, связанной с Шараповой», — приводит слова Конты
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