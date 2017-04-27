Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29566150/
27 апреля 2017, 1:28 | Теннис | GoTennis.ru

Йоханна Конта: Возвращение Шараповой будет зависеть только от неё самой

Британка Йоханна Конта заявила, что предпочитает обсуждать теннис, а не драматичную ситуацию с возвращением россиянки Марии Шараповой.

«Думаю, что стоит больше обсуждать сам теннис: игру, результаты матчей. Мне сложно предположить, как скоро Шарапова вернётся на прежний уровень. Здесь всё будет зависеть исключительно от ней самой. Мне сложно представить себя на её месте, и я надеюсь, что никогда не переживу ничего подобного. Надеюсь, что теперь всё теннисное сообщество будет больше говорить о теннисе, а не о драме, связанной с Шараповой», — приводит слова Конты пресс-служба турнира в Штутгарте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Йоханна Конта: Возвращение Шараповой будет зависеть только от неё самой

Елена Веснина: Было очень интересно сыграть с Дашей на старте соревнований

Мария Шарапова: Если будет нужно, я сыграю хоть на юниорском "Ролан Гаррос"