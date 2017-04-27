Йоханна Конта: Возвращение Шараповой будет зависеть только от неё самой

«Думаю, что стоит больше обсуждать сам теннис: игру, результаты матчей. Мне сложно предположить, как скоро Шарапова вернётся на прежний уровень. Здесь всё будет зависеть исключительно от ней самой. Мне сложно представить себя на её месте, и я надеюсь, что никогда не переживу ничего подобного. Надеюсь, что теперь всё теннисное сообщество будет больше говорить о теннисе, а не о драме, связанной с Шараповой», — приводит слова Конты пресс-служба турнира в Штутгарте.