Елена Веснина: Было очень интересно сыграть с Дашей на старте соревнований

«Было очень интересно сыграть с Дашей на старте соревнований. В последнее время она показывает очень хорошие результаты. У нас с ней разница в возрасте десять лет. Вероятно, это сыграло мне на руку. Меня выручил мой опыт», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.