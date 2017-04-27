Елена Веснина: Было очень интересно сыграть с Дашей на старте соревнований
Россиянка Елена Веснина прокомментировала свою победу над Дарьей Касаткиной на старте турнира в Штутгарте.
«Было очень интересно сыграть с Дашей на старте соревнований. В последнее время она показывает очень хорошие результаты. У нас с ней разница в возрасте десять лет. Вероятно, это сыграло мне на руку. Меня выручил мой опыт», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.
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