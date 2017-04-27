Мария Шарапова: Если будет нужно, я сыграю хоть на юниорском «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова оценила свою следующую соперницу на турнире в Штутгарте — Екатерину Макарову.
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«Катя левша, поэтому играть с ней всегда немного сложнее. К тому же она очень сильная теннисистка. На этом турнире все выступают здорово. Для меня сейчас важен каждый матч, потому что я очень много пропустила», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.
Также она прокомментировала вероятность получения wild card в квалификацию «Ролан Гаррос» и резкие высказывания своего агента Макса Айзенбада.
«Если будет нужно, я сыграю хоть на юниорском «Ролан Гаррос». Насколько я разозлилась, узнав про свою дисквалификацию? Я довольно быстро справилась с этой ситуацией и приняла её.
Что касается моего агента, то я не могу контролировать всё, что он говорит. К тому всё это неважно. Главное то, что происходит на корте, — добавила спортсменка.
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