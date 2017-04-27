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27 апреля 2017, 0:54 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Если будет нужно, я сыграю хоть на юниорском «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова оценила свою следующую соперницу на турнире в Штутгарте — Екатерину Макарову.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Катя левша, поэтому играть с ней всегда немного сложнее. К тому же она очень сильная теннисистка. На этом турнире все выступают здорово. Для меня сейчас важен каждый матч, потому что я очень много пропустила», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Также она прокомментировала вероятность получения wild card в квалификацию «Ролан Гаррос» и резкие высказывания своего агента Макса Айзенбада.

«Если будет нужно, я сыграю хоть на юниорском «Ролан Гаррос». Насколько я разозлилась, узнав про свою дисквалификацию? Я довольно быстро справилась с этой ситуацией и приняла её.

Что касается моего агента, то я не могу контролировать всё, что он говорит. К тому всё это неважно. Главное то, что происходит на корте, — добавила спортсменка.
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