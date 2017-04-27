Штутгарт. Гарбин Мугуруса на справилась с Анетт Контавейт
Шестая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, проиграла эстонке Анетт Контавейт, занимающей 73-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/7 (1), 1/6 во втором раунде турнира в Штутгарте.
За 2 часа 15 минут матча 23-летняя Мугуруса сделала четыре эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 21-летняя Контавейт шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.
Следующей соперницей Контавейт на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix будет победительница матча между россиянками Екатериной Макаровой и Марией Шараповой.
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