Штутгарт. Гарбин Мугуруса на справилась с Анетт Контавейт

За 2 часа 15 минут матча 23-летняя Мугуруса сделала четыре эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 21-летняя Контавейт шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Контавейт на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix будет победительница матча между россиянками Екатериной Макаровой и Марией Шараповой.