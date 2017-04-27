Крис Эверт: Кажется, дисквалификация заставит Шарапову по-новому взглянуть на многие вещи

«Мне кажется, что Мария немного изменится. Ей представилась возможность пожить обычной жизнью, и это заставит её по-новому взглянуть на многие вещи.

Я думаю, постоянно играя в теннис, она находилась в некоем коконе, а теперь она из него выйдет. Она многому научилась, всерьёз разобралась в своём бизнесе, стала чаще выходить в свет и общаться с друзьями. Мне кажется, она станет более открытой, — приводит слова Эверт Tennis.com.