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27 апреля 2017, 0:12 | Теннис | GoTennis.ru

Крис Эверт: Кажется, дисквалификация заставит Шарапову по-новому взглянуть на многие вещи

Экс-первая ракетка мира, американка Крис Эверт, поделилась ожиданиями от того, как изменится россиянка Мария Шарапова после дисквалификации.

«Мне кажется, что Мария немного изменится. Ей представилась возможность пожить обычной жизнью, и это заставит её по-новому взглянуть на многие вещи.

Я думаю, постоянно играя в теннис, она находилась в некоем коконе, а теперь она из него выйдет. Она многому научилась, всерьёз разобралась в своём бизнесе, стала чаще выходить в свет и общаться с друзьями. Мне кажется, она станет более открытой, — приводит слова Эверт Tennis.com.
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