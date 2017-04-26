Макс Айзенбад получил выговор от главы WTA за резкие высказывания в адрес Радваньской и Возняцки

Глава Ассоциации Стив Саймон заявил, что этот вопрос обсуждается в закрытом режиме, и дал понять, что данный инцидент исчерпан.

Издание Mail Online сообщает, что Айзенбад не понесёт наказания, несмотря на очевидное нарушение кодекса поведения WTA.