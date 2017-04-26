Роберта Винчи: Возвращение Марии пойдёт теннису на пользу

«Возвращение Марии пойдёт теннису на пользу. Сегодня она действовала очень агрессивно и отлично подавала. В начале всё было хорошо, и я вела 2/0, но у меня были проблемы с подачей. Мария играла на высочайшем уровне и заслужила эту победу. Я, в свою очередь, действовала лучше, чем в предыдущих матчах, но это не принесло мне победы, так что я разочарована», — приводит слова Винчи официальный сайт WTA.