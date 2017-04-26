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26 апреля 2017, 23:26 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи: Возвращение Марии пойдёт теннису на пользу

Итальянка Роберта Винчи прокомментировала своё поражение от россиянки Марии Шараповой на старте турнира в Штутгарте.

«Возвращение Марии пойдёт теннису на пользу. Сегодня она действовала очень агрессивно и отлично подавала. В начале всё было хорошо, и я вела 2/0, но у меня были проблемы с подачей. Мария играла на высочайшем уровне и заслужила эту победу. Я, в свою очередь, действовала лучше, чем в предыдущих матчах, но это не принесло мне победы, так что я разочарована», — приводит слова Винчи официальный сайт WTA.
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