Энди Роддик: Не вижу причин, по которым организаторам не стоило бы давать Шараповой wild card

«Все эти разговоры о моральной стороне этого вопроса кажутся мне весьма наивными. Она уже отбыла своё наказание, а эти люди продолжают строить из себя судей.

Считаю ли я, что Шарапова заслуживает wild card? Однозначно, да. Я считаю, что их нужно давать тем, кто привлекает наибольший интерес зрителей. Ведь wild card предназначены для привлечения участника, который может далеко пройти по турнирной сетке и вызовет интерес болельщиков к турниру.

Шарапова подходит по всем этим критериям, так что я не вижу причин, по которым организаторам не стоило бы давать ей wild card. И уж точно не стоит их за это критиковать, — приводит слова Роддика Inside Tennis.