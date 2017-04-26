Энди Роддик: Не вижу причин, по которым организаторам не стоило бы давать Шараповой wild card
Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, прокомментировал споры по поводу выдачи wild card россиянке Марии Шараповой.
«Все эти разговоры о моральной стороне этого вопроса кажутся мне весьма наивными. Она уже отбыла своё наказание, а эти люди продолжают строить из себя судей.
Считаю ли я, что Шарапова заслуживает wild card? Однозначно, да. Я считаю, что их нужно давать тем, кто привлекает наибольший интерес зрителей. Ведь wild card предназначены для привлечения участника, который может далеко пройти по турнирной сетке и вызовет интерес болельщиков к турниру.
Шарапова подходит по всем этим критериям, так что я не вижу причин, по которым организаторам не стоило бы давать ей wild card. И уж точно не стоит их за это критиковать, — приводит слова Роддика Inside Tennis.
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