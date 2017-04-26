Мастерский камбэк Шараповой

В день первого за 15 месяцев официального матча Марии Шараповой теннисное безумие началось с самого начала дня. И не только в Штутгарте, где журналисты начали прибывать в пресс-центр с 7 утра, а первая тренировка экс-первой ракетки мира на центральном корте «Порше-Арены» собрала приличное количество зрителей, которые по окончании 45-минутного занятия устроили российской суперзвезде овации. В то же время организаторы Roland Garros давали пресс-конференцию, на которой не только объявили о повышении призового фонда, но и назвали день и час (16 мая, 20.00), когда планируют огласить решение по участию все той же Шараповой в своем турнире.

Отовсюду сыпались комментарии, крутившиеся вокруг слова «Мария». Француженка Ализе Корне призывала ни в коем случае не давать Шараповой wild card на открытый чемпионат своей страны, глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон защищал россиянку, уповая на то, что в других видах спорта люди после допинговых историй просто возвращаются и все. Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс подчеркивала, что россиянка уже сполна заплатила за свою ошибку и дальше наказывать ее не стоит. А другая великая чемпионка Крис Эверт предполагала, что Шарапова вернется в тур не только обновленным игроком, но и другим человеком — выберется, наконец, из своего пузыря, станет более открытой и социализированной.

Понятно, всем было интересно: как это будет? Как проявит себя такая большая чемпионка как Шарапова после столь долгого перерыва по сомнительному поводу? Какие сюрпризы она приготовила своей сопернице и многочисленным поклонникам?

ОБНОВЛЕННАЯ ПОДАЧА

В назначенный час на трибунах вокруг центрального корта яблоку было негде упасть. Шарапову встретили взбудораженная публика и плакаты вроде: «Добро пожаловать обратно, Мария!». Были среди зрителей и российские теннисистки — камеры выхватили Светлану Кузнецову с Екатериной Макаровой и Евгению Родину. Сама Шарапова вышла на корт, как обычно, собранной и внешне невозмутимой. А ее оппонентка Роберта Винчи, как показалось, волновалась не меньше, чем россиянка.

С первого удара Шараповой — приема подачи — мяч полетел за заднюю линию. Зато следующую подачу россиянка приняла на вылет. Это очко осталось единственным, выигранным ей в стартовом гейме. Зато как только розыгрыш впервые затянулся, зрители сразу смогли насладиться фирменными вскриками Марии. В первом гейме на своей подаче Шарапова допустила двойную ошибку, уступала 0:40, два брейк-пойнта отыграла, а на третьем отправила мяч в аут — Винчи повела 2:0.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/roberta_vinci">@Roberta_Vinci</a> breaks!<br><br>Takes a 2-0 lead over Sharapova! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/iYzERHstFO">pic.twitter.com/iYzERHstFO</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857275314619039744">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мария потерянную подачу отквитала, но для этого ей потребовалось почти 10 минут. Подавая при 2:0, Винчи упиралась, а россиянке не хватало завершающего удара — мяч летел то в сетку, то в аут. Но свою пятую попытку она все же реализовала — получив подарок от соперницы в виде двойной, Шарапова приняла на вылет. Радости россиянка не скрывала, довольны были и зрители на трибунах. Многие из них даже повскакивали со своих мест.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> is on the board!<br><br>Breaks back and trails Vinci 1-2 in the opening set! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/IMkFOiLLJb">pic.twitter.com/IMkFOiLLJb</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857277800406933504">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вскоре счет в партии стал равным, а стартовое волнение поутихло. Мария уверенно держала свою подачу, навязывала борьбу на чужой и тестировала разные элементы из своего арсенала. Она стремилась при малейшей возможности принимать на вылет — все-таки подача у Винчи не самая сильная, и Шарапова, в принципе, хорошо с ней справлялась. В какой-то момент россиянка неожиданно проверила свой укороченный, едва не ставший перед дисквалификацией ее фирменным ударом, но в этом матче пригождавшийся очень редко. Главным же позитивным изменением в игре россиянки, которое заметили все без исключения, стала ее обновленная подача — куда более надежная, чем прежде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Powerful forehand from <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a>! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/AvGQTDwNje">pic.twitter.com/AvGQTDwNje</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857284182036193280">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ

Мария не использовала брейк-пойнт в седьмом гейме, зато под ноль взяла свою подачу в восьмом, исполнив два подряд эйса. При счете 4:5 Шарапова вновь порадовала двумя подачами на вылет, а при 5:5 она взяла, наконец, и подачу соперницы — на брейк-пойнте снова выстрелила с приема по линии.

В том, что Шарапова не испытывает неуверенности в себе красноречиво говорило вот что: подавая на сет при счете 5:6 и уступая 15:30 она рискнула сделать эйс на второй подаче. Рисковала теннисистка не зря — вскоре она заработала первый сетбол. Он, правда, остался нереализованным — в чуть затянувшемся розыгрыше россиянка послала мяч в аут. А на сетболе номер два не обошлось без везения: мяч чуть задел трос, после чего приземлился в точно в заднюю линию. Партия осталась за россиянкой — 7:5.

Возвращающаяся чемпионка сходу повела с брейком и на старте второго сета. Но Винчи не сдавалась. При 0:1 у итальянки впервые за долгое время появились шансы зацепиться за чужую подачу. Первый брейк-пойнт она спасла, сыграв в необычном для себя стиле: пошла к сетке, использовала укороченный, а когда Винчи достала мяч, с лета аккуратно положила его в корт. Неуместной двойная ошибкой дала сопернице еще один шанс, но и им итальянка не воспользовалась. Был и третий, но в этом случае россиянку выручила подача.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ace down the T! ?<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> is ONE game away from victory! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/yxWAAPa50Z">pic.twitter.com/yxWAAPa50Z</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857299384010063872">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этого сомнений в успехе Шараповой уже не возникало. Она не отдавала сопернице больше одного очка на собственной подаче, штампуя эйсы по два за гейм, в том числе — опять! — и со второго мяча. А при 5:3 в свою пользу Мария под ноль выиграла и гейм на приеме. На первом из трех матчболов Винчи слева срезала мяч в сетку — 7:5, 6:3. Мария не скрывала бурных эмоций и, как показалось, так и не сдержала слез счастья.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> advances to <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Second round!<br><br>Tops Vinci 7-5, 6-3! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/ivXjFLs8IR">pic.twitter.com/ivXjFLs8IR</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857300208601792512">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>