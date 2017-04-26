Мастерский камбэк Шараповой
В своем первом матче после дисквалификации за мельдоний Мария Шарапова за 1 час 43 минуты переиграла Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3 и в 1/8 финала турнира в Штутгарте сыграет с Екатериной Макаровой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В день первого за 15 месяцев официального матча Марии Шараповой теннисное безумие началось с самого начала дня. И не только в Штутгарте, где журналисты начали прибывать в
Отовсюду сыпались комментарии, крутившиеся вокруг слова «Мария». Француженка Ализе Корне призывала ни в коем случае не давать Шараповой wild card на открытый чемпионат своей страны, глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон защищал россиянку, уповая на то, что в других видах спорта люди после допинговых историй просто возвращаются и все.
Понятно, всем было интересно: как это будет? Как проявит себя такая большая чемпионка как Шарапова после столь долгого перерыва по сомнительному поводу? Какие сюрпризы она приготовила своей сопернице и многочисленным поклонникам?
ОБНОВЛЕННАЯ ПОДАЧА
В назначенный час на трибунах вокруг центрального корта яблоку было негде упасть. Шарапову встретили взбудораженная публика и плакаты вроде: «Добро пожаловать обратно, Мария!». Были среди зрителей и российские теннисистки — камеры выхватили Светлану Кузнецову с Екатериной Макаровой и Евгению Родину. Сама Шарапова вышла на корт, как обычно, собранной и внешне невозмутимой. А ее оппонентка Роберта Винчи, как показалось, волновалась не меньше, чем россиянка.
С первого удара Шараповой — приема подачи — мяч полетел за заднюю линию. Зато следующую подачу россиянка приняла на вылет. Это очко осталось единственным, выигранным ей в стартовом гейме. Зато как только розыгрыш впервые затянулся, зрители сразу смогли насладиться фирменными вскриками Марии. В первом гейме на своей подаче Шарапова допустила двойную ошибку, уступала 0:40, два
Мария потерянную подачу отквитала, но для этого ей потребовалось почти 10 минут. Подавая при 2:0, Винчи упиралась, а россиянке не хватало завершающего удара — мяч летел то в сетку, то в аут. Но свою пятую попытку она все же реализовала — получив подарок от соперницы в виде двойной, Шарапова приняла на вылет. Радости россиянка не скрывала, довольны были и зрители на трибунах. Многие из них даже повскакивали со своих мест.
Вскоре счет в партии стал равным, а стартовое волнение поутихло. Мария уверенно держала свою подачу, навязывала борьбу на чужой и тестировала разные элементы из своего арсенала. Она стремилась при малейшей возможности принимать на вылет —
СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ
Мария не использовала
В том, что Шарапова не испытывает неуверенности в себе красноречиво говорило вот что: подавая на сет при счете 5:6 и уступая 15:30 она рискнула сделать эйс на второй подаче. Рисковала теннисистка не зря — вскоре она заработала первый сетбол. Он, правда, остался нереализованным — в чуть затянувшемся розыгрыше россиянка послала мяч в аут. А на сетболе номер два не обошлось без везения: мяч чуть задел трос, после чего приземлился в точно в заднюю линию. Партия осталась за россиянкой — 7:5.
Возвращающаяся чемпионка сходу повела с брейком и на старте второго сета. Но Винчи не сдавалась. При 0:1 у итальянки впервые за долгое время появились шансы зацепиться за чужую подачу. Первый
После этого сомнений в успехе Шараповой уже не возникало. Она не отдавала сопернице больше одного очка на собственной подаче, штампуя эйсы по два за гейм, в том числе — опять! — и со второго мяча. А при 5:3 в свою пользу Мария под ноль выиграла и гейм на приеме. На первом из трех матчболов Винчи слева срезала мяч в сетку — 7:5, 6:3. Мария не скрывала бурных эмоций и, как показалось, так и не сдержала слез счастья.
Статистический итог первого матча Шараповой за 15 месяцев — 39 активно выигранных очков, 11 из которых — подачи на вылет. Эмоциональный — она вернулась
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter