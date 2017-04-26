Веснина: Шарапова одержала одну из важнейших побед в карьере
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова, выиграв у итальянки Роберты Винчи, одержала одну из самых важных побед в карьере. Таким мнением с ТАСС поделилась еще одна участница турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте Елена Веснина.
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В матче первого раунда на турнире в Германии Шарапова, проводившая первый матч после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3.
«Это была очень важная победа Марии, и я рада за нее, поскольку она вернулась после полутора лет простоя и провела матч на хорошем уровне, что очень сложно. Причем она хорошо играла на протяжении двух сетов против достаточно неудобной соперницы — на грунте Винчи играет разнообразно, меняет ритм. Но Шарапова от начала до конца гнула свою линию, играла в своем ритме, собиралась и в решающие моменты, когда нужно играть от себя, шла в атаку, а Винчи, в свою очередь, ничего не отдала в этом матче», — отметила Веснина.
В следующем круге Шарапова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.
«Для Маши сейчас каждая соперница
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