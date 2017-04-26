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https://sport.mail.ru/news/tennis/29565179/
26 апреля 2017, 22:26 | Теннис | ТАСС

Веснина: Шарапова одержала одну из важнейших побед в карьере

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская теннисистка Мария Шарапова, выиграв у итальянки Роберты Винчи, одержала одну из самых важных побед в карьере. Таким мнением с ТАСС поделилась еще одна участница турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте Елена Веснина.

По словам теннисистки <span class=error>Шарапова</span> в матче с <span class=error>Робертой</span> <span class=error>Винчи</span> от начала до конца гнула свою линию. Увеличить
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В матче первого раунда на турнире в Германии Шарапова, проводившая первый матч после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, обыграла Винчи со счетом 7:5, 6:3.

«Это была очень важная победа Марии, и я рада за нее, поскольку она вернулась после полутора лет простоя и провела матч на хорошем уровне, что очень сложно. Причем она хорошо играла на протяжении двух сетов против достаточно неудобной соперницы — на грунте Винчи играет разнообразно, меняет ритм. Но Шарапова от начала до конца гнула свою линию, играла в своем ритме, собиралась и в решающие моменты, когда нужно играть от себя, шла в атаку, а Винчи, в свою очередь, ничего не отдала в этом матче», — отметила Веснина.

В следующем круге Шарапова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

«Для Маши сейчас каждая соперница по-своему неудобна, и каждая победа будет стоить победы на всем турнире. Эмоционально ей сейчас непросто, но я уверена, это будет хороший матч, в том числе и для всего российского тенниса. Пусть победит сильнейшая, хотя признаюсь, что болеть за нее мне будет сложно, ведь Макарова — моя напарница. В любом случае, если не буду играть в этот момент, обязательно приду на корт насладиться хорошей игрой двух россиянок», — добавила Веснина.
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