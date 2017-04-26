С возвращением, Маша!
Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3). Но сумеет ли Мария Шарапова вернуться на прежний, чемпионский уровень?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Возвращение Шараповой после допинговой дисквалификации не оставило равнодушным никого. Раскрутка этого события прошла по всем законам
Да, Роберта сейчас не в самой лучшей форме, ее хватило только на полтора сета. А игра и скорость Марии пока, похоже, не дотягивают до чемпионского уровня. Однако Шарапова за время вынужденного простоя точно не растеряла ни своих профессиональных навыков, ни умения собираться в нужный момент. А кое в чем даже прибавила, например — в атлетизме и стабильности первой подачи. Пока непонятно, как Мария будет смотреться на фоне «самых-самых», но очевидно, что возвращение 30-летней россиянки в первую десятку рейтинга WTA — это лишь вопрос времени. При определенном везении, упорстве и благосклонности держателей wild card необходимые 4000 очков реально набрать даже до конца нынешнего сезона.
B этой связи, непонятна позиция организаторов грядущего Roland Garros, которые устроили из специального приглашения для Марии на второй «мэджор» нынешнего года неуместную тягомотину. Понятно, что в женском туре много игроков, которые не хотят быстрого подъема сильной конкурентки. Сейчас они своими критическими высказываниями давят на Французскую федерацию тенниса. Однако задача организаторов — в первую очередь беспокоиться об интересах публики и коммерческом успехе соревнований. Сегодня все снова вспомнили, что женский теннис с Шараповой и без нее — два разных вида спорта. И если 16 мая будут объявлено, что Мария остается без Roland Garros или должна будет добывать место в основной сетке через квалификацию, это будет самым глупым решением в истории турниров «Большого шлема».
Французская федерация таким способом накажет в первую очередь саму себя. На месте Шараповой я бы не стал тратить силы на бодание со старлетками в квалификации Roland Garros, а попросил бы wild card на прекрасный грунтовый турнир WTA в Страсбуре и менее прекрасные соревнования на хорватском острове Брач. С точки зрения восстановления игровых кондиций и сохранения нервной энергии это будет намного полезнее. Решать, конечно, Марии, ее команде и спонсорам, но спускать явную предвзятость сейчас нельзя. Допинговая история наверняка сняла с глаз Шараповой последние шоры. И сейчас она четко понимает, что должна сражаться за свою карьеру не только на корте.
Впрочем, сейчас все мысли — не об интригах вокруг Roland Garros, а о русском дерби в Штутгарте. В матче 1/8 финала против Екатерины Макаровой Шарапова получит новый бесценный турнирный опыт и наверняка еще прибавит в своей игре.
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