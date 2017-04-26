С возвращением, Маша!

Возвращение Шараповой после допинговой дисквалификации не оставило равнодушным никого. Раскрутка этого события прошла по всем законам шоу-бизнеса — бывшая первая ракетка мира накануне своего первого за 15 месяцев официального матча дала едва ли не больше интервью, чем за всю предыдущую карьеру. Были и многочисленные споры, и даже скандалы. Ну, и главное блюдо не подкачало — в поединке против Винчи в Штутгарте мы не только услышали фирменные шараповские стоны, но и увидели в исполнении обеих соперниц упорную борьбу и добротный теннис.

Да, Роберта сейчас не в самой лучшей форме, ее хватило только на полтора сета. А игра и скорость Марии пока, похоже, не дотягивают до чемпионского уровня. Однако Шарапова за время вынужденного простоя точно не растеряла ни своих профессиональных навыков, ни умения собираться в нужный момент. А кое в чем даже прибавила, например — в атлетизме и стабильности первой подачи. Пока непонятно, как Мария будет смотреться на фоне «самых-самых», но очевидно, что возвращение 30-летней россиянки в первую десятку рейтинга WTA — это лишь вопрос времени. При определенном везении, упорстве и благосклонности держателей wild card необходимые 4000 очков реально набрать даже до конца нынешнего сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ace down the T! ?<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> is ONE game away from victory! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/yxWAAPa50Z">pic.twitter.com/yxWAAPa50Z</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857299384010063872">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

B этой связи, непонятна позиция организаторов грядущего Roland Garros, которые устроили из специального приглашения для Марии на второй «мэджор» нынешнего года неуместную тягомотину. Понятно, что в женском туре много игроков, которые не хотят быстрого подъема сильной конкурентки. Сейчас они своими критическими высказываниями давят на Французскую федерацию тенниса. Однако задача организаторов — в первую очередь беспокоиться об интересах публики и коммерческом успехе соревнований. Сегодня все снова вспомнили, что женский теннис с Шараповой и без нее — два разных вида спорта. И если 16 мая будут объявлено, что Мария остается без Roland Garros или должна будет добывать место в основной сетке через квалификацию, это будет самым глупым решением в истории турниров «Большого шлема».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> advances to <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Second round!<br><br>Tops Vinci 7-5, 6-3! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/ivXjFLs8IR">pic.twitter.com/ivXjFLs8IR</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857300208601792512">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Французская федерация таким способом накажет в первую очередь саму себя. На месте Шараповой я бы не стал тратить силы на бодание со старлетками в квалификации Roland Garros, а попросил бы wild card на прекрасный грунтовый турнир WTA в Страсбуре и менее прекрасные соревнования на хорватском острове Брач. С точки зрения восстановления игровых кондиций и сохранения нервной энергии это будет намного полезнее. Решать, конечно, Марии, ее команде и спонсорам, но спускать явную предвзятость сейчас нельзя. Допинговая история наверняка сняла с глаз Шараповой последние шоры. И сейчас она четко понимает, что должна сражаться за свою карьеру не только на корте.

Впрочем, сейчас все мысли — не об интригах вокруг Roland Garros, а о русском дерби в Штутгарте. В матче 1/8 финала против Екатерины Макаровой Шарапова получит новый бесценный турнирный опыт и наверняка еще прибавит в своей игре.