Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый гейм

В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.

«Я очень хотела вернуться, работала над своим возвращением, и вот наконец это произошло, — сказала Шарапова. — После операции на плече я долгое время не играла, занималась своим бизнесом и жила нормальной жизнью. Я поддерживала себя в форме, но долгое время не брала ракетку в руки».

«Я выросла как человек за это время, многому научилась. Я и так провела много времени на корте в своей жизни, и вот сейчас я пытаюсь вернуться на свой уровень, найти свой ритм. Я хочу соревноваться, жить этим, бороться, потому что я — спортсменка», — добавила Шарапова.

«Для меня сейчас важно выигрывать каждый мяч, гейм, сет. Это все, что мне нужно, ведь мне необходимо находиться в этой игровой атмосфере. Официально я сегодня наконец-то вернулась и хочу провести как можно больше матчей», — подытожила Шарапова, после последних слов которой зрители устроили россиянке продолжительную овацию.

В следующем круге турнира соперницей Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.