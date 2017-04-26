Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29565081/
26 апреля 2017, 22:12 | Теннис | ТАСС

Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый гейм

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после 15-месячной дисквалификации, заявила, что намерена проводить как можно больше матчей и стараться выиграть каждый гейм. Об этом Шарапова рассказала во время своего послематчевого интервью на корте.

В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение — wild card.

«Я очень хотела вернуться, работала над своим возвращением, и вот наконец это произошло, — сказала Шарапова. — После операции на плече я долгое время не играла, занималась своим бизнесом и жила нормальной жизнью. Я поддерживала себя в форме, но долгое время не брала ракетку в руки».

«Я выросла как человек за это время, многому научилась. Я и так провела много времени на корте в своей жизни, и вот сейчас я пытаюсь вернуться на свой уровень, найти свой ритм. Я хочу соревноваться, жить этим, бороться, потому что я — спортсменка», — добавила Шарапова.

«Для меня сейчас важно выигрывать каждый мяч, гейм, сет. Это все, что мне нужно, ведь мне необходимо находиться в этой игровой атмосфере. Официально я сегодня наконец-то вернулась и хочу провести как можно больше матчей», — подытожила Шарапова, после последних слов которой зрители устроили россиянке продолжительную овацию.

В следующем круге турнира соперницей Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

С возвращением, Маша!

С возвращением, Маша!

Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3). Но сумеет ли Мария Шарапова вернуться на прежний, чемпионский уровень?
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элиту

ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России

Станислав Поздняков утвержден руководителем олимпийской делегации РФ на Игры-2018