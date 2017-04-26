Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в элиту

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30-летняя Шарапова в поединке первого круга на турнире в Штутгарте обыграла в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

«Она сегодня показала, что способна вернуться в элиту. Думаю, это произойдет относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далекоидущих прогнозов», — сказал Тарпищев по телефону.

«Лучшего возвращения придумать было сложно. Мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела. Особенно как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление», — отметил собеседник агентства .

Во втором круге турнира в Штутгарте Шарапова сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, матч состоится в четверг.