Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в элиту
СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова, победив в первом матче после 15-месячного перерыва в выступлениях, показала, что способна вернуться в число лучших теннисисток мира. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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30-летняя Шарапова в поединке первого круга на турнире в Штутгарте обыграла в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).
«Она сегодня показала, что способна вернуться в элиту. Думаю, это произойдет относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далекоидущих прогнозов», — сказал Тарпищев по телефону.
«Лучшего возвращения придумать было сложно. Мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела. Особенно как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление», — отметил собеседник агентства .
Во втором круге турнира в Штутгарте Шарапова сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, матч состоится в четверг.
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