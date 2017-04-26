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26 апреля 2017, 21:41 | Теннис | РБК-Спорт

Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт

Мария Шарапова победила в стартовом матче после окончания дисквалификации. В первом круге турнира в Штутгарте она победила Роберту Винчи.

Мария <span class=error>Шарапова</span> победила в стартовом матче после окончания дисквалификации. В первом круге турнира в Штутгарте она победила Роберту <span class=error>Винчи</span>. Увеличить
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Российская теннисистка, которая не играла более года, выиграла у итальянки Роберты Винчи со счетом 7:5 6:3. Во втором круге она сыграет против еще одной россиянки, Екатерины Макаровой.

Матч против Винчи Шарапова начала с потерянной подачи — проиграв гейм на чужой подаче, россиянка затем уступила и на своей, и Винчи повела со счетом 2:0. Однако уже в следующем гейме Шарапова смогла сделать брейк, а затем и сравнять счет.

После этого обеим теннисисткам довольно долго удавалось удерживать свою подачу, но при счете 5:5 Шараповой вновь удалось сделать брейк. Затем россиянка выиграла гейм на своей подаче и победила в первой партии со счетом 7:5.

Во втором сете Шарапова действовала значительно увереннее, и уже в первом же гейме сделала брейк. Это преимущество она сохранила до конца партии, когда Винчи вышла подавать при счете 5:3 в пользу Шараповой. В последнем гейме итальянка не смогла взять ни одного мяча, и с первого же матч-бола Шарапова выиграла встречу.

Мария Шарапова была дисквалифицирована в марте 2016 года. Допинг-проба, взятая у нее на Открытом чемпионате Австралии в январе 2016 года, дала положительный результат на мельдоний. В марте Шарапова сделала заявление, что принимала мельдоний уже после того, как он был включен в число запрещенных препаратов. Спортсменка была отстранена на два года, до января 2018 года, однако затем Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение до 26 апреля 2017 года.

Шарапова была исключена из рейтинга WTA как теннисистка, пропустившая больше года, и потому не могла попасть в основную сетку турниров WTA-Tour. Организаторы турнира в Штутгарте выдали Шараповой специальное приглашение, wild card, поэтому Шарапова могла стартовать в основной сетке. Также благодаря wild card Шарапова сможет выступить в основной сетке следующих грунтовых турниров, в Мадриде и Риме.

Организаторы «Ролан Гаррос», первого турнира Большого Шлема, в котором может сыграть Шарапова после дисквалификации, пока не объявили свое решение о выдаче россиянке wild card. Это решение должно быть обнародовано 16 мая. Турнир стартует 23 мая.
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