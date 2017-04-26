Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт

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Российская теннисистка, которая не играла более года, выиграла у итальянки Роберты Винчи со счетом 7:5 6:3. Во втором круге она сыграет против еще одной россиянки, Екатерины Макаровой.

Матч против Винчи Шарапова начала с потерянной подачи — проиграв гейм на чужой подаче, россиянка затем уступила и на своей, и Винчи повела со счетом 2:0. Однако уже в следующем гейме Шарапова смогла сделать брейк, а затем и сравнять счет.

После этого обеим теннисисткам довольно долго удавалось удерживать свою подачу, но при счете 5:5 Шараповой вновь удалось сделать брейк. Затем россиянка выиграла гейм на своей подаче и победила в первой партии со счетом 7:5.

Во втором сете Шарапова действовала значительно увереннее, и уже в первом же гейме сделала брейк. Это преимущество она сохранила до конца партии, когда Винчи вышла подавать при счете 5:3 в пользу Шараповой. В последнем гейме итальянка не смогла взять ни одного мяча, и с первого же матч-бола Шарапова выиграла встречу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> advances to <a href="https://twitter.com/PorscheTennis">@PorscheTennis</a> Second round!<br><br>Tops Vinci 7-5, 6-3! <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP2017?src=hash">#PTGP2017</a> <a href="https://t.co/ivXjFLs8IR">pic.twitter.com/ivXjFLs8IR</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/857300208601792512">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мария Шарапова была дисквалифицирована в марте 2016 года. Допинг-проба, взятая у нее на Открытом чемпионате Австралии в январе 2016 года, дала положительный результат на мельдоний. В марте Шарапова сделала заявление, что принимала мельдоний уже после того, как он был включен в число запрещенных препаратов. Спортсменка была отстранена на два года, до января 2018 года, однако затем Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение до 26 апреля 2017 года.

фоторепортаж Марии Шараповой — 30 19 апреля исполнилось 30 лет самой известной российской теннисистке Марии Шараповой. Спортсменка, родившаяся в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, начала профессиональную карьеру в 2001 году. Среди достижений Шараповой пять побед на турнирах серии Большого шлема, победа в Кубке Федерации и серебро Олимпийских игр.

Шарапова была исключена из рейтинга WTA как теннисистка, пропустившая больше года, и потому не могла попасть в основную сетку турниров WTA-Tour. Организаторы турнира в Штутгарте выдали Шараповой специальное приглашение, wild card, поэтому Шарапова могла стартовать в основной сетке. Также благодаря wild card Шарапова сможет выступить в основной сетке следующих грунтовых турниров, в Мадриде и Риме.

Организаторы «Ролан Гаррос», первого турнира Большого Шлема, в котором может сыграть Шарапова после дисквалификации, пока не объявили свое решение о выдаче россиянке wild card. Это решение должно быть обнародовано 16 мая. Турнир стартует 23 мая.