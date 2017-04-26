Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Мария Шарапова победила в стартовом матче после окончания дисквалификации. В первом круге турнира в Штутгарте она победила Роберту Винчи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская теннисистка, которая не играла более года, выиграла у итальянки Роберты Винчи со счетом 7:5 6:3. Во втором круге она сыграет против еще одной россиянки, Екатерины Макаровой.
Матч против Винчи Шарапова начала с потерянной подачи — проиграв гейм на чужой подаче, россиянка затем уступила и на своей, и Винчи повела со счетом 2:0. Однако уже в следующем гейме Шарапова смогла сделать брейк, а затем и сравнять счет.
После этого обеим теннисисткам довольно долго удавалось удерживать свою подачу, но при счете 5:5 Шараповой вновь удалось сделать брейк. Затем россиянка выиграла гейм на своей подаче и победила в первой партии со счетом 7:5.
Во втором сете Шарапова действовала значительно увереннее, и уже в первом же гейме сделала брейк. Это преимущество она сохранила до конца партии, когда Винчи вышла подавать при счете 5:3 в пользу Шараповой. В последнем гейме итальянка не смогла взять ни одного мяча, и с первого же
Мария Шарапова была дисквалифицирована в марте 2016 года.
Шарапова была исключена из рейтинга WTA как теннисистка, пропустившая больше года, и потому не могла попасть в основную сетку турниров
Организаторы «Ролан Гаррос», первого турнира Большого Шлема, в котором может сыграть Шарапова после дисквалификации, пока не объявили свое решение о выдаче россиянке wild card. Это решение должно быть обнародовано 16 мая. Турнир стартует 23 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter