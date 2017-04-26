Калинская и Морозова потерпели поражение в 1/8 финала турнира в Стамбуле в паре
Россиянка Анна Калинская и беларуска Лидия Морозова проиграли канадке Эжени Бушар и бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 1/6, 3/6 в первом раунде парных соревнований в Стамбуле.
Встреча длилась 57 минут. За это время Калинская и Морозова не сделали ни одного эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали один
В следующем круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup Бушар и Флипкенс сразятся со словенкой Далилой Якупович и украинкой Надеждой Киченок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter