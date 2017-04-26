Калинская и Морозова потерпели поражение в 1/8 финала турнира в Стамбуле в паре

Встреча длилась 57 минут. За это время Калинская и Морозова не сделали ни одного эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали пять брейков.

В следующем круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup Бушар и Флипкенс сразятся со словенкой Далилой Якупович и украинкой Надеждой Киченок.