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https://sport.mail.ru/news/tennis/29564535/
26 апреля 2017, 21:11 | Теннис | GoTennis.ru

Калинская и Морозова потерпели поражение в 1/8 финала турнира в Стамбуле в паре

Россиянка Анна Калинская и беларуска Лидия Морозова проиграли канадке Эжени Бушар и бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 1/6, 3/6 в первом раунде парных соревнований в Стамбуле.

Встреча длилась 57 минут. За это время Калинская и Морозова не сделали ни одного эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали пять брейков.

В следующем круге турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup Бушар и Флипкенс сразятся со словенкой Далилой Якупович и украинкой Надеждой Киченок.
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